Украинка Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес — видео
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Украинка Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес — видео

Джей Ло
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Источник:  Суспільне. Культура

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес на ремикс к песне Can't Get Enough, которую певица исполняет вместе с номинированной на "Грэмми" реперкой Latto.

Муиньо создала клип для Джей Ло

Украинка Таню Муиньо сотрудничала с Дженнифер Лопесом на съемках нового клипа певицы.

Об этом рассказала сама Лопес в Instagram.

В видеоработе использовали кадры из фильма This is Me Now: A Love Story, в которой играла Джей Ло. Эпизоды из фильма будут сопровождать девятый студийный альбом Лопес – This is Me…Now, презентуемый 16 февраля.

Новый клип от Муиньо – это вторая версия видео на песню. Первую Лопес выпустила в начале января: в ней она появилась в белом свадебном платье от Ивана Фролова.

Кто такая Таню Муиньо

Таню Муиньо – украинская дизайнер, фотограф и режиссер из Одессы. Она снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и других. Ролик для Foals Муиньо сняла в Киеве.

Последняя ее работа – клип для южнокорейского певца Чонгука из группы BTS клип на песню Standing Next to You. Ролик уже имеет более 84 млн. просмотров.

Среди побед и наград Муиньо:

  • Клип Таню Муиньо для Lil Nas X на песню Montero победил в трех номинациях премии MTV Video Music Awards 2021: "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты". Также эту работу номинировали на "Грэмми 2022".

  • В 2022 году режиссер получила две награды MTV Video Music Awards за клип As It Was, снятый для Гарри Стайлза.

  • В августе 2023 г. она получила премию MTV Video Music Awards 2023 за лучшую режиссуру клипа Attention для Doja Cat.

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