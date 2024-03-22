Віталій Козловський уперше показав вагітну дружину у новому кліпі — відео

Співак Віталій Козловський більше не приховує того факту, що найближчим часом стане батьком. Він поділився новим знімком, на якому показав вагітний животик дружини.

Козловський уперше показав вагітну дружину

22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.

На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.

Обличчя обраниці музиканта на фото не видно — тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".

При надії… Мій сенс. Стимул. Любов, — підписав фото Віталій Козловський. Поширити

Віталій Козловський ледь не загинув на фронті

Український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, згадав про страшну ніч на фронті, коли його з побратимами позиції обстріляли російські окупанти.

За словами артиста, росіяни крили їх снарядами більше двох годин. Тоді йому здавалося, що смерть близько, але, на щастя, всі вціліли.

Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалася на голову. Хто молився, хто закурив, хто писав смс своїм... Пережили. Настав ранок. Вийшли — а густий ліс навколо випалений і розбитий дотла. Миші, які до цього бігали за нами щоночі, валяються на землі контужені. Найближча воронка від снаряда — в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше — всі живі. І навіть знаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди, — поділився музикант. Поширити

Цю історію Козловський розповів своєму другові-композитору, коли повернувся до Києва.

Він у свою чергу після почутого запропонував захиснику написати про це пісню.

Так і народилася композиція під назвою "Навкруги".