Віталій Козловський уперше показав вагітну дружину у новому кліпі — відео

Співак Віталій Козловський більше не приховує того факту, що найближчим часом стане батьком. Він поділився новим знімком, на якому показав вагітний животик дружини.
Козловський уперше показав вагітну дружину
22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.
На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.
Обличчя обраниці музиканта на фото не видно — тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".
Віталій Козловський ледь не загинув на фронті
Український співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ, згадав про страшну ніч на фронті, коли його з побратимами позиції обстріляли російські окупанти.
За словами артиста, росіяни крили їх снарядами більше двох годин. Тоді йому здавалося, що смерть близько, але, на щастя, всі вціліли.
Цю історію Козловський розповів своєму другові-композитору, коли повернувся до Києва.
Він у свою чергу після почутого запропонував захиснику написати про це пісню.
Так і народилася композиція під назвою "Навкруги".
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