Виталий Козловский впервые показал беременную жену в новом клипе — видео
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Виталий Козловский впервые показал беременную жену в новом клипе — видео

Козловский
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Певец Виталий Козловский больше не скрывает того факта, что в ближайшее время станет отцом. Он поделился новым снимком, на котором показал беременный животик жены.

Козловский впервые показал беременную жену

22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором мелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы миновать двусмысленность и намеки, певец официально подтвердил все новости и слухи.

На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной любимой. В кадре он стоит сзади и вместе с женой обнимает округлый животик.

Лица избранницы музыканта на фото не видно — только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".

При надежде… Мой смысл. Стимул. Любовь, — подписал фото Виталий Козловский.

Виталий Козловский чуть не погиб на фронте

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, вспомнил страшную ночь на фронте, когда его с собратьями позиции обстреляли российские оккупанты.

По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.

В ту ночь нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто молился, кто закурил, кто писал смс своим... Пережили. Наступило утро. Вышли — а густой лес вокруг выжжен и разбит дотла. Мыши, которые до этого бегали за нами каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда, — поделился музыкант.

Эту историю Козловский рассказал своему другу-композитору, когда вернулся в Киев.

Он, в свою очередь, после услышанного предложил защитнику написать об этом песню.

Так и родилась композиция под названием "Вокруг".

Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко: Бате, Ветали, Ваньке, Санычу, — добавил певец.

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