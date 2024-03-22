Виталий Козловский впервые показал беременную жену в новом клипе — видео

Певец Виталий Козловский больше не скрывает того факта, что в ближайшее время станет отцом. Он поделился новым снимком, на котором показал беременный животик жены.
Козловский впервые показал беременную жену
22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором мелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы миновать двусмысленность и намеки, певец официально подтвердил все новости и слухи.
На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной любимой. В кадре он стоит сзади и вместе с женой обнимает округлый животик.
Лица избранницы музыканта на фото не видно — только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".
Виталий Козловский чуть не погиб на фронте
Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, вспомнил страшную ночь на фронте, когда его с собратьями позиции обстреляли российские оккупанты.
По словам артиста, россияне крыли их снарядами больше двух часов. Тогда ему казалось, что смерть близка, но, к счастью, все уцелели.
Эту историю Козловский рассказал своему другу-композитору, когда вернулся в Киев.
Он, в свою очередь, после услышанного предложил защитнику написать об этом песню.
Так и родилась композиция под названием "Вокруг".
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-