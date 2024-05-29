Відомий український співак Володимир Дантес 29 травня випустив нову пісню "Дура", а також представив кліп до неї.
У новій композиції Володимир Дантес закликав припиняти токсичні стосунки
В композиції артист заспівав про токсичні стосунки та залишив важливе послання для прихильників.
У новій композиції виконавець оспівує аб'юз між партнерами, де одна людина користується іншою.
Як написав Дантес під відео, часто насилля між коханими романтизується і не сприймається серйозно. Він закликав звертати увагу на будь-які прояви неповаги та припиняти токсичні стосунки:
За словами Володимра Дантеса, настав час усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. В любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре.
У кліпі Володимир постав як рок-співак. Разом з іншими музикантами вони емоційно та зухвало виконали трек. Зйомки відео відбувалися у занедбаному басейні.
В YouTube Music з'явився новий ШІ-інструмент пошуку
Щоб зробити пошук музики ще більш інтуїтивним, в YouTube Music для Android з'явилася інноваційна функція, яка дає змогу користувачам знаходити пісні, просто наспівуючи мелодію.
Технологія, що лежить в основі цієї функції, не є абсолютно новою. Вона ґрунтується на опції "Наспівувати для пошуку", яка вперше з'явилася в Пошуку Google у 2020 році, і використовує функцію "Зараз грає", яка була доступна на пристроях Pixel.
Ця функція також була інтегрована в застосунок YouTube у жовтні минулого року. Використовуючи складний штучний інтелект, система зіставляє наспівування користувача з оригінальним записом, підвищуючи точність ідентифікації пісень.
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