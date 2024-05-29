Відомий український співак Володимир Дантес 29 травня випустив нову пісню "Дура", а також представив кліп до неї.

У новій композиції Володимир Дантес закликав припиняти токсичні стосунки

В композиції артист заспівав про токсичні стосунки та залишив важливе послання для прихильників.

У новій композиції виконавець оспівує аб'юз між партнерами, де одна людина користується іншою.

Як написав Дантес під відео, часто насилля між коханими романтизується і не сприймається серйозно. Він закликав звертати увагу на будь-які прояви неповаги та припиняти токсичні стосунки:

Це історія про те, що часто "перші дзвіночки" майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються, як прояви палкого кохання, втім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Досить толерувати жорстокі та токсичні стосунки! Поширити

За словами Володимра Дантеса, настав час усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. В любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре.

У кліпі Володимир постав як рок-співак. Разом з іншими музикантами вони емоційно та зухвало виконали трек. Зйомки відео відбувалися у занедбаному басейні.

В YouTube Music з'явився новий ШІ-інструмент пошуку

Щоб зробити пошук музики ще більш інтуїтивним, в YouTube Music для Android з'явилася інноваційна функція, яка дає змогу користувачам знаходити пісні, просто наспівуючи мелодію.

Технологія, що лежить в основі цієї функції, не є абсолютно новою. Вона ґрунтується на опції "Наспівувати для пошуку", яка вперше з'явилася в Пошуку Google у 2020 році, і використовує функцію "Зараз грає", яка була доступна на пристроях Pixel.

Ця функція також була інтегрована в застосунок YouTube у жовтні минулого року. Використовуючи складний штучний інтелект, система зіставляє наспівування користувача з оригінальним записом, підвищуючи точність ідентифікації пісень.