Українська режисерка Муїньо зняла кліп для Дуа Ліпи — відео

Співачка Дуа Ліпа представила новий кліп на сингл Illusion з третього альбому Radical Optimism. Відео створив дует української режисерки Тані Муїньо та оператора Микити Кузьменка.

Що відомо про новий кліп Муїньо для Дуа Ліпи

Відео знімали у Барселоні, зокрема, у басейні Piscina Municipal de Montjuïc, розташованому на території Олімпійського кільця на пагорбі Монжуїк.

Хто така Таню Муїньо

Таню Муїньо – українська дизайнерка, фотографка та режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals Муіньо зняла у Києві.

Крайня її робота кліп для Дженніфер Лопес на ремікс до пісні Can't Get Enough, який співачка виконує разом із номінованою на "Ґреммі" реперкою Latto.

Серед перемог та нагород Муїньо: