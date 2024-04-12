Українська режисерка Муїньо зняла кліп для Дуа Ліпи — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Українська режисерка Муїньо зняла кліп для Дуа Ліпи — відео

кліп
Джерело:  online.ua

Співачка Дуа Ліпа представила новий кліп на сингл Illusion з третього альбому Radical Optimism. Відео створив дует української режисерки Тані Муїньо та оператора Микити Кузьменка.

Що відомо про новий кліп Муїньо для Дуа Ліпи

Відео знімали у Барселоні, зокрема, у басейні Piscina Municipal de Montjuïc, розташованому на території Олімпійського кільця на пагорбі Монжуїк.

Хто така Таню Муїньо

Таню Муїньо – українська дизайнерка, фотографка та режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals Муіньо зняла у Києві.

Крайня її робота кліп для Дженніфер Лопес на ремікс до пісні Can't Get Enough, який співачка виконує разом із номінованою на "Ґреммі" реперкою Latto.

Серед перемог та нагород Муїньо:

  • Кліп Таню Муіньо для Lil Nas X на пісню Montero переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021: "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти". Також цю роботу номінували на "Ґреммі 2022".

  • У 2022 році режисерка отримала дві нагороди MTV Video Music Awards за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлза.

  • У серпні 2023 року вона отримала премію MTV Video Music Awards 2023 за найкращу режисуру кліпу Attention для Doja Cat.

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