Українська режисерка Муїньо зняла кліп для Дуа Ліпи — відео

Співачка Дуа Ліпа представила новий кліп на сингл Illusion з третього альбому Radical Optimism. Відео створив дует української режисерки Тані Муїньо та оператора Микити Кузьменка.
Що відомо про новий кліп Муїньо для Дуа Ліпи
Відео знімали у Барселоні, зокрема, у басейні Piscina Municipal de Montjuïc, розташованому на території Олімпійського кільця на пагорбі Монжуїк.
Хто така Таню Муїньо
Таню Муїньо – українська дизайнерка, фотографка та режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals Муіньо зняла у Києві.
Крайня її робота кліп для Дженніфер Лопес на ремікс до пісні Can't Get Enough, який співачка виконує разом із номінованою на "Ґреммі" реперкою Latto.
Серед перемог та нагород Муїньо:
Кліп Таню Муіньо для Lil Nas X на пісню Montero переміг у трьох номінаціях премії MTV Video Music Awards 2021: "Відео року", "Найкраща режисура" та "Найкращі візуальні ефекти". Також цю роботу номінували на "Ґреммі 2022".
У 2022 році режисерка отримала дві нагороди MTV Video Music Awards за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлза.
У серпні 2023 року вона отримала премію MTV Video Music Awards 2023 за найкращу режисуру кліпу Attention для Doja Cat.
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