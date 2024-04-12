Певица Дуа Липа представила новый клип на сингл Illusion из третьего альбома Radical Optimism. Видео создал дуэт украинского режиссера Тани Муиньо и оператора Никиты Кузьменко.
Что известно о новом клипе Муиньо для Дуа Липы
Видео снимали в Барселоне, в частности в бассейне Piscina Municipal de Montjuïc, расположенном на территории Олимпийского кольца на холме Монжуик.
Кто такая Таня Муиньо
Таню Муиньо — украинская дизайнер, фотограф и режиссер из Одессы. Она снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и других. Ролик для Foals Муиньо сняла в Киеве.
Крайняя ее работа — клип для Дженнифер Лопес на ремикс к песне Can't Get Enough, который певица исполняет вместе с номинированной на "Грэмми" реперкой Latto.
Среди побед и наград Муиньо:
Клип Таню Муиньо для Lil Nas X на песню Montero победил в трех номинациях премии MTV Video Music Awards 2021: "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты". Также эту работу номинировали на "Грэмми 2022".
В 2022 году режиссер получила две награды MTV Video Music Awards за клип As It Was, снятый для Гарри Стайлза.
В августе 2023 г. она получила премию MTV Video Music Awards 2023 за лучшую режиссуру клипа Attention для Doja Cat.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-