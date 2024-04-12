Певица Дуа Липа представила новый клип на сингл Illusion из третьего альбома Radical Optimism. Видео создал дуэт украинского режиссера Тани Муиньо и оператора Никиты Кузьменко.

Что известно о новом клипе Муиньо для Дуа Липы

Видео снимали в Барселоне, в частности в бассейне Piscina Municipal de Montjuïc, расположенном на территории Олимпийского кольца на холме Монжуик.

Кто такая Таня Муиньо

Таню Муиньо — украинская дизайнер, фотограф и режиссер из Одессы. Она снимала клипы для дуэта Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и других. Ролик для Foals Муиньо сняла в Киеве.

Крайняя ее работа — клип для Дженнифер Лопес на ремикс к песне Can't Get Enough, который певица исполняет вместе с номинированной на "Грэмми" реперкой Latto.

Среди побед и наград Муиньо: