DOROFEEVA выпустила новый клип в сотрудничестве с Таню Муиньо

Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным

Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.

В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.

"Хартбит" – танцевальный и очень чувственный трек, наполненный откровенными женскими чувствами: от авторского текста – к видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо, – подчеркнула Надя Дорофеева. Поделиться

Благодаря тому, что над видеоработой работала известная клипмейкерша, он получился очень нестандартным и эффектным. В частности, в клипе артистка предстала в откровенном наряде, танцуя под дождем с героем-нарциссом. Звезда даже ступала на него ногами и побрила голову мужа.

Владимир Дантес в новом клипе спел об абьюзивных отношениях

В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.

Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения:

Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Хватит терпеть жестокие и токсичные отношения! Поделиться

По словам Владимира Дантеса, пора осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.