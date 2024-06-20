DOROFEEVA выпустила новый клип в сотрудничестве с Таню Муиньо

Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитая режиссер Таня Муиньо.
Главные тезисы
- В песне Надя Дорофеева выразила свои размышления о ребятах-нарциссах и чувствах к ним.
- Владимир Дантес также представил новую композицию об абьюзивных отношениях и призвал прекращать токсические отношения.
- Клипы артистов отличаются нестандартностью и выразительностью, подчеркивая эмоциональную глубину их произведений.
Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным
Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.
В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.
Благодаря тому, что над видеоработой работала известная клипмейкерша, он получился очень нестандартным и эффектным. В частности, в клипе артистка предстала в откровенном наряде, танцуя под дождем с героем-нарциссом. Звезда даже ступала на него ногами и побрила голову мужа.
Владимир Дантес в новом клипе спел об абьюзивных отношениях
В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.
Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения:
По словам Владимира Дантеса, пора осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.
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