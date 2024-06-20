DOROFEEVA выпустила новый клип в сотрудничестве с Таню Муиньо
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

DOROFEEVA выпустила новый клип в сотрудничестве с Таню Муиньо

DOROFEEVA
Читати українською
Источник:  online.ua

Надя Дорофеева выпустила новую танцевальную песню "Хартбит". Клип к треку сняла знаменитая режиссер Таня Муиньо.

Главные тезисы

  • В песне Надя Дорофеева выразила свои размышления о ребятах-нарциссах и чувствах к ним.
  • Владимир Дантес также представил новую композицию об абьюзивных отношениях и призвал прекращать токсические отношения.
  • Клипы артистов отличаются нестандартностью и выразительностью, подчеркивая эмоциональную глубину их произведений.

Новый трек Надя Дорофеева написала вместе с Мишей Кацуриным

Новая композиция вошла в будущий полноформатный альбом Дорофеевой, релиз которого запланирован на осень.

В песне "Хартбит" исполнительница выразила свои размышления о парнях-нарциссах, безразличных к чувствам других. Слова певица написала вместе с мужем Мишей Кацуриным.

"Хартбит" – танцевальный и очень чувственный трек, наполненный откровенными женскими чувствами: от авторского текста – к видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо, – подчеркнула Надя Дорофеева.

Благодаря тому, что над видеоработой работала известная клипмейкерша, он получился очень нестандартным и эффектным. В частности, в клипе артистка предстала в откровенном наряде, танцуя под дождем с героем-нарциссом. Звезда даже ступала на него ногами и побрила голову мужа.

Владимир Дантес в новом клипе спел об абьюзивных отношениях

В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.

Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения:

Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Хватит терпеть жестокие и токсичные отношения!

По словам Владимира Дантеса, пора осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская режиссерка Муиньо сняла клип для Дуа Липы — видео
дуа липа
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Jerry Heil и alyona alyona ошеломили клипом на песню Teresa & Maria — видео
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Группа TVORCHI представила футуристический клип на песню Shine
TVORCHI

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?