DOROFEEVA випустила новий кліп у співпраці з Таню Муїньо — відео

Надя Дорофєєва випустила нову танцювальну пісню "Хартбіт". Кліп до треку зняла знаменита режисерка Таня Муіньо.
Головні тези:
- У пісні Надя Дорофєєва висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів та почуття до них.
- Володимир Дантес також презентував нову композицію про аб'юзивні стосунки та закликав припиняти токсичні відносини.
- Кліпи артистів відзначаються нестандартністю та виразністю, підкреслюючи емоційну глибину їхніх творів.
Новий трек Надя Дорофеєва написала разом з Мішею Кацуріним
Нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.
У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.
Завдяки тому, що над відеороботою працювала відома кліпмейкерка, він вийшов дуже нестандартним та ефектним. Зокрема, у кліпі артистка постала у відвертому вбранні, танцюючи під дощем із героєм-нарцисом. Зірка навіть ступала на нього ногами та поголила чоловіку голову.
Володимир Дантес у новому кліпі заспівав про аб'юзивні стосунки
У новій композиції виконавець оспівує аб'юз між партнерами, де одна людина користується іншою.
Як написав Дантес під відео, часто насилля між коханими романтизується і не сприймається серйозно. Він закликав звертати увагу на будь-які прояви неповаги та припиняти токсичні стосунки:
За словами Володимра Дантеса, настав час усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. В любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре.
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