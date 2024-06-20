DOROFEEVA випустила новий кліп у співпраці з Таню Муїньо — відео

Новий трек Надя Дорофеєва написала разом з Мішею Кацуріним

Нова композиція увійшла до майбутнього повноформатного альбому Дорофєєвої, реліз якого заплановано на осінь.

У пісні "Хартбіт" виконавиця висловила свої роздуми про хлопців-нарцисів, байдужих до почуттів інших. Слова співачка написала разом із чоловіком Мішею Кацуріним.

"Хартбіт" – танцювальний та дуже чуттєвий трек, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту – до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім'ям Таню Муіньо,– підкреслила Надя Дорофєєва. Поширити

Завдяки тому, що над відеороботою працювала відома кліпмейкерка, він вийшов дуже нестандартним та ефектним. Зокрема, у кліпі артистка постала у відвертому вбранні, танцюючи під дощем із героєм-нарцисом. Зірка навіть ступала на нього ногами та поголила чоловіку голову.

Володимир Дантес у новому кліпі заспівав про аб'юзивні стосунки

У новій композиції виконавець оспівує аб'юз між партнерами, де одна людина користується іншою.

Як написав Дантес під відео, часто насилля між коханими романтизується і не сприймається серйозно. Він закликав звертати увагу на будь-які прояви неповаги та припиняти токсичні стосунки:

Це історія про те, що часто "перші дзвіночки" майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються, як прояви палкого кохання, втім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити. Досить толерувати жорстокі та токсичні стосунки! Поширити

За словами Володимра Дантеса, настав час усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. В любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре.