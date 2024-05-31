Український гурт TVORCHI представив перший сингл та кліп із нового альбому під назвою Planet X.

Презентація нового альбому гурту TVORCHI запланована на вересень

Трек Shine відкриває нову космічну історію артистів та захоплює глибиною свого звучання, а відео розповідає історію закоханості двох енергій із різних світів.

Головні герої футуристичної історії — соліст гурту TVORCHI Джеффрі та містична сфера, які знайомляться десь у далекому просторі.

Інтерес одне до одного швидко переростає у щось більше, але вони надто різні, щоб об’єднатися. Коли пристрасть між двома доходить до свого піку трапляється вибух, що народжує щось зовсім нове.

Вважається, що наш всесвіт виник після великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? Ділимося своєю теорією у кліпі на трек Shine, — зазначили музиканти в instagram. Поширити

Разом із виходом першого треку TVORCHI відкрили треклист майбутнього альбому. До лонгплею увійде 14 треків, три з яких — фіти з українськими артистами: The HARDKISS, Klavdia Petrivna та The Maneken.

Володимир Дантес у новому кліпі заспівав про аб'юзивні стосунки

Відомий український співак Володимир Дантес випустив нову пісню "Дура", а також представив кліп до неї.

В композиції артист заспівав про токсичні стосунки та залишив важливе послання для прихильників.

У новій композиції виконавець оспівує аб'юз між партнерами, де одна людина користується іншою.