Украинская группа TVORCHI представила первый сингл и клип из нового альбома под названием Planet X.
Презентация нового альбома группы TVORCHI запланирована на сентябрь
Трек Shine открывает новую космическую историю артистов и увлекает глубиной своего звучания, а видео рассказывает историю влюбленности двух энергий из разных миров.
Главные герои футуристической истории – солист группы TVORCHI Джеффри и мистическая сфера, которые знакомятся где-то в далеком пространстве.
Интерес друг к другу быстро перерастает во что-то большее, но они слишком разные, чтобы объединиться. Когда страсть между двумя доходящими до своего пика случается взрыв, рождающий что-то совершенно новое.
Вместе с выходом первого трека TVORCHI открыли треклист будущего альбома. В лонгплей войдет 14 треков, три из которых — фиты с украинскими артистами: The HARDKISS, Klavdia Petrivna и The Maneken.
Владимир Дантес в новом клипе спел об абьюзивных отношениях
Известный украинский певец Владимир Дантес выпустил новую песню "Дура", а также представил клип к ней.
В композиции артист спел о токсичных отношениях и оставил важное послание для поклонников.
В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.
Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения.
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