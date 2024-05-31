Группа TVORCHI представила футуристический клип на песню Shine
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Группа TVORCHI представила футуристический клип на песню Shine

TVORCHI
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Источник:  online.ua

Украинская группа TVORCHI представила первый сингл и клип из нового альбома под названием Planet X.

Презентация нового альбома группы TVORCHI запланирована на сентябрь

Трек Shine открывает новую космическую историю артистов и увлекает глубиной своего звучания, а видео рассказывает историю влюбленности двух энергий из разных миров.

Главные герои футуристической истории – солист группы TVORCHI Джеффри и мистическая сфера, которые знакомятся где-то в далеком пространстве.

Интерес друг к другу быстро перерастает во что-то большее, но они слишком разные, чтобы объединиться. Когда страсть между двумя доходящими до своего пика случается взрыв, рождающий что-то совершенно новое.

Считается, что наша вселенная возникла после большого взрыва. А после чего возникла любовь? Возможно, после взрыва между двумя разными энергиями? Делимся своей теорией в клипе на трек Shine, – отметили музыканты в instagram.

Вместе с выходом первого трека TVORCHI открыли треклист будущего альбома. В лонгплей войдет 14 треков, три из которых — фиты с украинскими артистами: The HARDKISS, Klavdia Petrivna и The Maneken.

Владимир Дантес в новом клипе спел об абьюзивных отношениях

Известный украинский певец Владимир Дантес выпустил новую песню "Дура", а также представил клип к ней.

В композиции артист спел о токсичных отношениях и оставил важное послание для поклонников.

В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.

Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения.

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