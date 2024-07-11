Українська співачка Jerry Heil представила кліп на трек Virgin Maria — відео

Учасниця Євробачення-2024 Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, представила нову композицію Virgin Maria, якою висловлює протест проти тиску стандартів на жінок.
Головні тези:
- Пісня є продовженням треку Teresa & Maria та висловлює ідею боротьби за право бути собою.
- У кліпі на пісню Virgin Maria Jerry Heil зобразила буденні ситуації, що надихнуті класичними картинами епохи Відродження.
- Український гурт Kozak System також представив новий кліп на пісню “Прощавай, Голубко”, заснований на реальній історії взаємин військового та його коханої.
Новий трек Jerry Heil є ідейним продовженням треку Teresa&Maria
Учасниця Євробачення-2024 Яна Шемаєва, більш відома я Jerry Heil, представила нову композицію Virgin Maria, якою висловлює протест проти тиску стандартів на жінок.
Українська музикантка, авторка і композиторка Jerry Heil презентувала нову пісню, що транслює наслідки возвеличення, про яке йдеться в інтро.
Вона уточнила, що основний меседж пісні Virgin Maria — протест проти тиску стандартів.
У першому куплеті вона перелічує шаблони, які нав'язують сучасній жінці: "будь скромною, але не будь занадто неприступною", "поводься, як леді". Другий куплет утверджує ідею боротьби за право бути собою.
Режисером нової відеороботи артистки виступив відомий кліпмейкер Інді Хаіт. У кліпі Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, які відсилають до класичних картин епохи Відродження, що наповнені глибиною та відвертою чуттєвістю.
Гурт Kozak System представив кліп на трек "Прощавай, Голубко" — відео
В українського рок-гурту Kozak System вийшов новий кліп на пісню "Прощавай, Голубко". Головні ролі у ньому зіграли запорізький актор Андрій Ісаєнко та Юлія Парамонова, яка родом з Бердянська.
Основою для пісні стала реальна історія спілкування українського військового та його дівчини.
Це історія про реальну переписку між воїном і коханою дівчиною, яка стала основою тексту пісні.
В переписці хлопець обіцяє, що після Перемоги вони одружаться, заведуть собачку, зійдуть на Еверест, і вона нарешті повернеться додому в рідне місто Донецьк, яке він з побратимами звільнить від ворога. Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя, — заявили у гурті Kozak System.
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