Українська співачка Jerry Heil представила кліп на трек Virgin Maria — відео

Учасниця Євробачення-2024 Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, представила нову композицію Virgin Maria, якою висловлює протест проти тиску стандартів на жінок.

Новий трек Jerry Heil є ідейним продовженням треку Teresa&Maria

Учасниця Євробачення-2024 Яна Шемаєва, більш відома я Jerry Heil, представила нову композицію Virgin Maria, якою висловлює протест проти тиску стандартів на жінок.

Українська музикантка, авторка і композиторка Jerry Heil презентувала нову пісню, що транслює наслідки возвеличення, про яке йдеться в інтро.

Це пісня про зіставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку Teresa & Maria, де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки, — поділилась Jerry Heil. Поширити

Вона уточнила, що основний меседж пісні Virgin Maria — протест проти тиску стандартів.

У першому куплеті вона перелічує шаблони, які нав'язують сучасній жінці: "будь скромною, але не будь занадто неприступною", "поводься, як леді". Другий куплет утверджує ідею боротьби за право бути собою.

Режисером нової відеороботи артистки виступив відомий кліпмейкер Інді Хаіт. У кліпі Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, які відсилають до класичних картин епохи Відродження, що наповнені глибиною та відвертою чуттєвістю.

Гурт Kozak System представив кліп на трек "Прощавай, Голубко" — відео

В українського рок-гурту Kozak System вийшов новий кліп на пісню "Прощавай, Голубко". Головні ролі у ньому зіграли запорізький актор Андрій Ісаєнко та Юлія Парамонова, яка родом з Бердянська.

Основою для пісні стала реальна історія спілкування українського військового та його дівчини.

Це історія про реальну переписку між воїном і коханою дівчиною, яка стала основою тексту пісні.

В переписці хлопець обіцяє, що після Перемоги вони одружаться, заведуть собачку, зійдуть на Еверест, і вона нарешті повернеться додому в рідне місто Донецьк, яке він з побратимами звільнить від ворога. Але клята війна обірвала життя воїна. І тепер він звертається до коханої з вирію, де чекатиме її і кохатиме все її земне життя, — заявили у гурті Kozak System.