Назад в 2008. Jerry Heil и Volodymyr Dantes поразили сеть треком "Губи у губах"
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Культура
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Назад в 2008. Jerry Heil и Volodymyr Dantes поразили сеть треком "Губи у губах"

Jerry Heil и Volodymyr Dantes
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Источник:  online.ua

2 августа украинские артисты Jerry Heil и Volodymyr Dantes представили клип на совместную композицию "Губи у губах", в которой отражена ностальгия по счастливому довоенному прошлому.

Главные тезисы

  • Песня вызывает волну эмоций у слушателей, напоминая о молодости, любви и незабываемых моментах из прошлого.
  • Jerry Heil рассказала о создании композиции и о долгой дружбе, которая вылилась в этот совместный проект.
  • Пользователи сети активно обсуждают трек и клип украинских артистов.

Как создавалась песня "Губи у губах"

Если все закроем глаза под этот трек, то каждый увидит свой клип с лета 2008-го, — заинтриговали слушателей музыканты, намекая на ностальгию по прошлому.

По словам певицы Jerry Heil, идея создать совместную композицию с Volodymyr Dantes стала результатом их многолетнего сотрудничества, которое вылилось в дружбу.

Как известно, долгое время артистка писала песни для своего коллеги по сцене, а также других известных украинских исполнителей.

Для меня это тогда стало большой опорой, и я очень благодарна ему за то, что он увидел во мне потенциал. Тогда я, возможно, даже не позволила бы предложить Вове совместную работу, да и не было материала, который бы нас музыкально объединил. А для меня музыка — это, прежде всего. Однако Вова время от времени посылал мне свои новые демо, и я ему тоже. Так возобновилось наше общение в последнее время, и это вылилось в коллаборацию, - откровенно признается Jerry Heil.

Как пользователи сети комментируют трек и клип "Губи у губах":

  • Я закрываю глаза и телепортируюсь в 2008, где вижу, как вся дискотека танцует под этот трек. И я где-то там отрываюсь под эту песню. Юность, она так прекрасна:

  • Слезы на глазах от клипа (ностальгия по тем временам, когда было весело, беззаботно). Благодарю вас;

  • Лето, молодость, любовь... И приступ ностальгии по прошлой жизни от кадров фейерверка. Очень хорошие песня и клип, молодцы;

  • Это новый хит-2024!!!!!!!!!!!!;

  • Симбиоз украинских творцов приносит нереальные плоды! Крутая песня и чрезвычайно увлекательный клип;

  • О том, что мы никогда уже не будем такими, как раньше, такими как были до войны.

Фото: скриншот

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