Назад в 2008. Jerry Heil и Volodymyr Dantes поразили сеть треком "Губи у губах"

Для меня это тогда стало большой опорой, и я очень благодарна ему за то, что он увидел во мне потенциал. Тогда я, возможно, даже не позволила бы предложить Вове совместную работу, да и не было материала, который бы нас музыкально объединил. А для меня музыка — это, прежде всего. Однако Вова время от времени посылал мне свои новые демо, и я ему тоже. Так возобновилось наше общение в последнее время, и это вылилось в коллаборацию, - откровенно признается Jerry Heil.