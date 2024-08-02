Назад в 2008. Jerry Heil и Volodymyr Dantes поразили сеть треком "Губи у губах"

2 августа украинские артисты Jerry Heil и Volodymyr Dantes представили клип на совместную композицию "Губи у губах", в которой отражена ностальгия по счастливому довоенному прошлому.
Главные тезисы
- Песня вызывает волну эмоций у слушателей, напоминая о молодости, любви и незабываемых моментах из прошлого.
- Jerry Heil рассказала о создании композиции и о долгой дружбе, которая вылилась в этот совместный проект.
- Пользователи сети активно обсуждают трек и клип украинских артистов.
Как создавалась песня "Губи у губах"
По словам певицы Jerry Heil, идея создать совместную композицию с Volodymyr Dantes стала результатом их многолетнего сотрудничества, которое вылилось в дружбу.
Как известно, долгое время артистка писала песни для своего коллеги по сцене, а также других известных украинских исполнителей.
Как пользователи сети комментируют трек и клип "Губи у губах":
Я закрываю глаза и телепортируюсь в 2008, где вижу, как вся дискотека танцует под этот трек. И я где-то там отрываюсь под эту песню. Юность, она так прекрасна:
Слезы на глазах от клипа (ностальгия по тем временам, когда было весело, беззаботно). Благодарю вас;
Лето, молодость, любовь... И приступ ностальгии по прошлой жизни от кадров фейерверка. Очень хорошие песня и клип, молодцы;
Это новый хит-2024!!!!!!!!!!!!;
Симбиоз украинских творцов приносит нереальные плоды! Крутая песня и чрезвычайно увлекательный клип;
О том, что мы никогда уже не будем такими, как раньше, такими как были до войны.
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