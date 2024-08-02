Назад у 2008. Jerry Heil і Volodymyr Dantes вразили мережу треком "Губи у губах"

2 серпня українські артисти Jerry Heil та Volodymyr Dantes представили кліп на спільну композицію “Губи у губах”, в якій відображена ностальгія за щасливим довоєнним минулим.
Головні тези:
- Колаборація музикантів стала результатом багаторічної співпраці та дружби між Jerry Heil та Volodymyr Dantes.
- Пісня та кліп «Губи у губах» викликають хвилю емоцій у слухачів, нагадуючи про молодість, кохання та незабутні моменти минулого.
- Користувачі мережі активно обговорюють трек та кліп, висловлюючи враження від музики Jerry Heil та Volodymyr Dantes.
Як створили пісню "Губи у губах"
Якщо всі закриємо очі під цей трек, то кожен побачить свій кліп з літа 2008, — заінтригували слухачів музиканти, натякаючи на ностальгію за минулим.
За словами співачки Jerry Heil, ідея створити спільну композицію з Volodymyr Dantes стала результатом їхньої багаторічної співпраці, яка наразі вилилася в дружбу.
Як відомо, тривалий час артистка писала пісні для свого колеги по сцені, а також інших відомих українських виконавців.
Як користувачі мережі коментують трек та кліп "Губи у губах":
Я закриваю очі і телепортуюся в 2008, де бачу, як вся дискотека танцює під цей трек. І я десь там відриваюся під цю пісню. Юність, вона така прекрасна:
Сльози на очах від кліпу (ностальгія за тими часами, коли було весело, безтурботно). Дякую вам;
Літо, молодість, кохання.... І приступ ностальгії за минулим життям від кадрів феєрверка. Дуже гарні пісня і кліп, молодці;
Це новий хіт-2024!!!!!!!!!!!!;
Симбіоз українських творців приносить нереальні плоди! Крута пісня й надзвичайно захопливий кліп;
Про те, що ми ніколи вже не будемо такими як раніше, такими як були колись до війни.
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