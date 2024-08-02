Назад у 2008. Jerry Heil і Volodymyr Dantes вразили мережу треком "Губи у губах"

2 серпня українські артисти Jerry Heil та Volodymyr Dantes представили кліп на спільну композицію “Губи у губах”, в якій відображена ностальгія за щасливим довоєнним минулим.

Як створили пісню "Губи у губах"

Якщо всі закриємо очі під цей трек, то кожен побачить свій кліп з літа 2008, — заінтригували слухачів музиканти, натякаючи на ностальгію за минулим.

За словами співачки Jerry Heil, ідея створити спільну композицію з Volodymyr Dantes стала результатом їхньої багаторічної співпраці, яка наразі вилилася в дружбу.

Як відомо, тривалий час артистка писала пісні для свого колеги по сцені, а також інших відомих українських виконавців.

Для мене це тоді стало великою опорою, і я дуже вдячна йому за те, що він розгледів у мені потенціал. Тоді я, можливо, навіть не дозволила б собі запропонувати Вові спільну роботу, та й не було матеріалу, який би нас музично об’єднав. А для мене музика — це передусім. Однак Вова час від часу надсилав мені свої нові демо, і я йому теж. Так поновилося наше спілкування останнім часом, і це вилилося у колаборацію, — відверто зізнається Jerry Heil. Поширити

Як користувачі мережі коментують трек та кліп "Губи у губах":

Я закриваю очі і телепортуюся в 2008, де бачу, як вся дискотека танцює під цей трек. І я десь там відриваюся під цю пісню. Юність, вона така прекрасна:

Сльози на очах від кліпу (ностальгія за тими часами, коли було весело, безтурботно). Дякую вам;

Літо, молодість, кохання.... І приступ ностальгії за минулим життям від кадрів феєрверка. Дуже гарні пісня і кліп, молодці;

Це новий хіт-2024!!!!!!!!!!!!;

Симбіоз українських творців приносить нереальні плоди! Крута пісня й надзвичайно захопливий кліп;

Про те, що ми ніколи вже не будемо такими як раніше, такими як були колись до війни.