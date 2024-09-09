Jerry Heil побореться за "Ґреммі" з піснею про викрадення українських дітей Росією
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Jerry Heil побореться за "Ґреммі" з піснею про викрадення українських дітей Росією

Jerry Heil
Джерело:  online.ua

Українська співачка Jerry Heil подала свою пісню All eyes on kids про викрадених дітей з України Росією на музичну премію "Ґреммі".

Головні тези:

  • Jerry Heil подала пісню All eyes on kids на музичну премію Ґреммі з метою привернути увагу до проблеми викрадення українських дітей Росією.
  • Співачка підкреслила необхідність поширення інформації про цю проблему.
  • Jerry Heil записала пісню про українську дівчинку з Маріуполя.

Jerry Heil подала свою пісню All eyes on kids на музичну премію "Ґреммі"

Співачка наголосила, що тема викрадення Росією українських дітей недостатньо поширена в інформаційному полі й вона заслуговує міжнародного розголосу, а "Grammy — один з кращих способів досягти цього".

Про це вона повідомила в Іnstagram.

Коли я обирала тему для написання треку для премії, мені важливо було не просто подати трек з гарним звучанням — я вважаю необхідним через музику говорити про те, що болить мені й моєму народові. І яка я щаслива була вчора, коли перейшла за хештегом AllEyesOnKids у твіттері та виявила, що стільки іноземців вже використовують його і говорять про наших дітей! Отже, це працює!

Jerry Heil

Jerry Heil

Українська співачка

Водночас Jerry Heil закликала поширювати трек All eyes on kids, використовувати його для відео в соцмережах з хештегом AllEyesOnKids, аби пісню номінували.

Власне, схема як з Євробаченням. Нам це вже вдавалося — а значить, вдасться ще не раз! Вірю в нас! І обіймаю кожного та кожну, хто підтримує!

Jerry Heil записала пісню про викрадену Росією з Маріуполя дівчинку Кіру

Відома українська співачка Jerry Heil випустила нову пісню "All Eyes On Kid" та зворушливий кліп до неї. Своїм треком артистка намагалася привернути увагу до трагедії українських дітей, незаконно викрадених Росією.

Композиція записана англійською та українською мовами. Головною героїнею кліпу стала 14-річна Кіра Обедінська, яка родом з Маріуполя. Відео зрежисувала сама Jerry Heil.

У Кіри померла мама ще, коли вона була зовсім маленькою. Її виховував батько.

Дівчина застала війну у рідному Маріуполі. Через напад окупантів на місто батько Кіри загинув. У спробі втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена окупантами. Її вивезли до Донецька, але згодом дівчинку вдалося повернути в Україну.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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