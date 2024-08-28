Jerry Heil представила пісню про викрадених Росією українських дітей — відео

Відома українська співачка Jerry Heil випустила нову пісню "All Eyes On Kid" та зворушливий кліп до неї. Своїм треком артистка намагалася привернути увагу до трагедії українських дітей, незаконно викрадених Росією.

Jerry Heil записала пісню про викрадену Росією з Маріуполя дівчинку Кіру

Композиція записана англійською та українською мовами. Головною героїнею кліпу стала 14-річна Кіра Обедінська, яка родом з Маріуполя. Відео зрежисувала сама Jerry Heil.

У Кіри померла мама ще, коли вона була зовсім маленькою. Її виховував батько.

Дівчина застала війну у рідному Маріуполі. Через напад окупантів на місто батько Кіри загинув. У спробі втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена окупантами. Її вивезли до Донецька, але згодом дівчинку вдалося повернути в Україну.

All Eyes On Kid — це пісня-діалог між матір’ю, яка обіцяє, що її світло буде горіти і вести дитину додому, та дитиною, яка йде крізь темряву, керуючись ниточкою світла, що звучить, як мамина колискова. Я хочу, щоб цей трек став голосом кожної дитини, яка мріє про повернення додому. І щоб кожен, хто його почує, відчув цей біль, але також і надію, що одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних. Jerry Heil Українська співачка

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.