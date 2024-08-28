Jerry Heil представила песню о похищенных Россией украинских детях — видео

Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню All Eyes On Kid и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.

Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире

Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.

У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.

Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.

All Eyes On Kid — это песня-диалог между матерью, обещающей, что ее свет будет гореть и вести ребенка домой, и ребенком, идущим сквозь темноту, руководствуясь ниткой света, звучащего, как мамина колыбельная. Я хочу, чтобы этот трек стал голосом каждого ребенка, мечтающего о возвращении домой. И чтобы каждый, кто его услышит, почувствовал эту боль, но также и надежду, что однажды все эти дети снова окажутся в объятиях своих родных. Jerry Heil Украинская певица

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.