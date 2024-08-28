Jerry Heil представила песню о похищенных Россией украинских детях — видео

Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню All Eyes On Kid и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.
Главные тезисы
- Песня Jerry Heil под названием All Eyes On Kid привлекает внимание к трагедии украинских детей, похищенных Россией.
- Композиция рассказывает историю девочки из Мариуполя, похищенной оккупантами, и стала голосом украинских детей, мечтающих о возвращении домой.
- Видеоклип с участием 14-летней Киры Обединской, родом из Мариуполя, снят и срежиссирован самой Jerry Heil.
- Песня All Eyes On Kid призвана стать голосом каждого ребенка, желающего вернуться домой, и донести боль и надежду слушателям о возвращении похищенных детей к семье.
Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире
Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.
У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.
Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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