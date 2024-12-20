Jerry Heil представила нову ліричну пісню "Сніг" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Jerry Heil представила нову ліричну пісню "Сніг" — відео

Jerry Heil
Джерело:  online.ua

Українська співачка Jerry Heil, яка цього року в дуеті з реперкою Alyona Alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", презентувала нову відеороботу на пісню "Сніг". Jerry зняла кліп всередині монументу "Батьківщина-мати" в Києві.

Головні тези:

  • Jerry Heil презентувала новий ліричний трек разом з відеокліпом, який знятий в монументі Батьківщина-мати у Києві.
  • Пісня “Сніг” стала першим треком із майбутнього повноформатного альбому української співачки.
  • Jerry Heil планує реліз нового альбому на цю зиму.

Jerry Heil представила відеопрем’єру пісні "Сніг"

Прем'єра відео відбулася 20 грудня. Відомо, що ця лірична композиція була написана декілька років тому самою артисткою. Проте лише зараз Jerry Heil вирішила її показати прихильникам.

Приспів цієї пісні лежав у моїх чернетках кілька років. Я постійно до нього поверталася, але… І ось одного зимового ранку (насправді листопадового, коли випав перший сніг) я сіла за фортепіано, і "пазл склався". "Сніг" — це новорічна історія про стосунки. Ваше нагадування про те, що Новий рік — чудова нагода дійсно розпочати новий рік свого життя.

Jerry Heil

Jerry Heil

Українсьа співачка

Також стало відомо, що пісня "Сніг" — це перший трек із нового повноформатного альбому співачки, реліз якого заплановано на цю зиму.

Jerry Heil записала пісню про викрадену Росією з Маріуполя дівчинку Кіру

Jerry Heil випустила нову пісню "All Eyes On Kid" та зворушливий кліп до неї. Своїм треком артистка намагалася привернути увагу до трагедії українських дітей, незаконно викрадених Росією.

Композиція записана англійською та українською мовами. Головною героїнею кліпу стала 14-річна Кіра Обедінська, яка родом з Маріуполя. Відео зрежисувала сама Jerry Heil.

У Кіри померла мама ще, коли вона була зовсім маленькою. Її виховував батько.

Дівчина застала війну у рідному Маріуполі. Через напад окупантів на місто батько Кіри загинув. У спробі втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена окупантами. Її вивезли до Донецька, але згодом дівчинку вдалося повернути в Україну.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Назад у 2008. Jerry Heil і Volodymyr Dantes вразили мережу треком "Губи у губах"
Jerry Heil і Volodymyr Dantes
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Jerry Heil представила пісню про викрадених Росією українських дітей — відео
Jerry Heil
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Jerry Heil побореться за "Ґреммі" з піснею про викрадення українських дітей Росією
Jerry Heil

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?