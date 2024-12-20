Jerry Heil представила нову ліричну пісню "Сніг" — відео

Українська співачка Jerry Heil, яка цього року в дуеті з реперкою Alyona Alyona представляла Україну на "Євробаченні-2024", презентувала нову відеороботу на пісню "Сніг". Jerry зняла кліп всередині монументу "Батьківщина-мати" в Києві.

Jerry Heil представила відеопрем’єру пісні "Сніг"

Прем'єра відео відбулася 20 грудня. Відомо, що ця лірична композиція була написана декілька років тому самою артисткою. Проте лише зараз Jerry Heil вирішила її показати прихильникам.

Приспів цієї пісні лежав у моїх чернетках кілька років. Я постійно до нього поверталася, але… І ось одного зимового ранку (насправді листопадового, коли випав перший сніг) я сіла за фортепіано, і "пазл склався". "Сніг" — це новорічна історія про стосунки. Ваше нагадування про те, що Новий рік — чудова нагода дійсно розпочати новий рік свого життя. Jerry Heil Українсьа співачка

Також стало відомо, що пісня "Сніг" — це перший трек із нового повноформатного альбому співачки, реліз якого заплановано на цю зиму.

Jerry Heil записала пісню про викрадену Росією з Маріуполя дівчинку Кіру

Jerry Heil випустила нову пісню "All Eyes On Kid" та зворушливий кліп до неї. Своїм треком артистка намагалася привернути увагу до трагедії українських дітей, незаконно викрадених Росією.

Композиція записана англійською та українською мовами. Головною героїнею кліпу стала 14-річна Кіра Обедінська, яка родом з Маріуполя. Відео зрежисувала сама Jerry Heil.

У Кіри померла мама ще, коли вона була зовсім маленькою. Її виховував батько.

Дівчина застала війну у рідному Маріуполі. Через напад окупантів на місто батько Кіри загинув. У спробі втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена окупантами. Її вивезли до Донецька, але згодом дівчинку вдалося повернути в Україну.