Популярний стрімінговий сервіс Spotify визначив найпопулярнішу пісню 2024 року, яка набрала майже 2 млрд прослуховувань.

Яка пісня стала найпопулярнішою у 2024 році за версією Spotify

Мова йде про композицію співачки Біллі Айліш "Birds of a Feather", яка була презентована у липні 2024 року та увійшла до альбому "Hit Me Hard and Soft".

Протягом наступних 7 місяців ця композиція очолила різні чарти по всьому світу і зібрала 1,781 млрд прослуховувань.

Друге місце посіла композиція "Espresso" Сабріни Карпентер, яку прослухали 1,774 млрд людей.

Композиція Біллі Айліш також посіла друге місце в рейтингу Billboard Hot 100, так само як і у чарті синглів Великої Британії. Крім того, пісня була номінована на премію "Ґреммі".

Зокрема, вона потрапила до категорій "Пісня", "Запис року" та "Найкращий сольний попперформанс".

Що відомо про популярність Біллі Айліш

За версією Apple Music, Біллі Айліш стала найкращою співачкою 2024 року. Вона також стала першою в історіі, хто двічі отримав це звання.

Співачку називають феноменом 21 століття.

За час своєї кар'єри вона стала лауреаткою дев'яти премій "Ґреммі", трьох MTV Video Music Awards та двох Brit Awards і American Music Awards. Вона перемагала в номінаціях "Найкращий новий виконавець", "Запис року", "Альбом року" й "Пісня року".

Крім того, вона отримувала "Золоті глобуси" та "Оскари" за найкращі пісні до фільмів "007: Не час помирати" та "Барбі".

На додаток, Айліш підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення та активно займається захистом прав тварин.