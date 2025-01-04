Какая песня стала самой популярной в 2024 году по версии Spotify

Речь идет о композиции певицы Билли Айлиш "Birds of a Feather", которая была представлена в июле 2024 года и вошла в альбом "Hit Me Hard and Soft".

В течение следующих 7 месяцев эта композиция возглавила разные чарты по всему миру и собрала 1,781 млрд прослушиваний.

Второе место заняла композиция Espresso Сабрины Карпентер, которую прослушали 1,774 млрд человек.

Композиция Билли Айлиш также заняла второе место в рейтинге Billboard Hot 100, равно как и в чарте синглов Великобритании. Кроме того, песня была номинирована на премию "Грэмми".

В частности, она попала в категории "Песня", "Запись года" и "Лучший сольный попперформанс".

Что известно о популярности Билли Айлиш

По версии Apple Music, Билли Айлиш стала лучшей певицей 2024 года. Она также стала первой в истории, кто дважды получил это звание.

Певицу называют феноменом 21 века.

За время своей карьеры она стала лауреаткой девяти премий Грэмми, трех MTV Video Music Awards и двух Brit Awards и American Music Awards. Она побеждала в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

Кроме того, она получала "Золотые глобусы" и "Оскары" за лучшие песни к фильмам "007: Не время умирать" и "Барби".

Кроме того, Айлиш поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения и активно занимается защитой прав животных.