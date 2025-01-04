Популярный стриминговый сервис Spotify определил самую популярную песню 2024 года, набравшую почти 2 млрд прослушиваний.
Главные тезисы
- Песня Birds of a Feather от Билли Айлиш стала самой популярной в 2024 году на Spotify с почти 2 млрд прослушиваний.
- Билли Айлиш признана лучшей певицей 2024 года по версии Apple Music, став первой, получившей это звание дважды.
- Помимо музыкальной карьеры, Билли Айлиш активно поддерживает Украину и занимается защитой прав животных.
- Композиция Espresso от Сабрины Карпентер заняла второе место в списке популярности песен 2024 года по версии Spotify.
- Билли Айлиш является лауреаткой девяти премий Грэмми, трех MTV Video Music Awards и двух Brit Awards и American Music Awards.
Какая песня стала самой популярной в 2024 году по версии Spotify
Речь идет о композиции певицы Билли Айлиш "Birds of a Feather", которая была представлена в июле 2024 года и вошла в альбом "Hit Me Hard and Soft".
В течение следующих 7 месяцев эта композиция возглавила разные чарты по всему миру и собрала 1,781 млрд прослушиваний.
Второе место заняла композиция Espresso Сабрины Карпентер, которую прослушали 1,774 млрд человек.
Композиция Билли Айлиш также заняла второе место в рейтинге Billboard Hot 100, равно как и в чарте синглов Великобритании. Кроме того, песня была номинирована на премию "Грэмми".
В частности, она попала в категории "Песня", "Запись года" и "Лучший сольный попперформанс".
Что известно о популярности Билли Айлиш
По версии Apple Music, Билли Айлиш стала лучшей певицей 2024 года. Она также стала первой в истории, кто дважды получил это звание.
Певицу называют феноменом 21 века.
За время своей карьеры она стала лауреаткой девяти премий Грэмми, трех MTV Video Music Awards и двух Brit Awards и American Music Awards. Она побеждала в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".
Кроме того, она получала "Золотые глобусы" и "Оскары" за лучшие песни к фильмам "007: Не время умирать" и "Барби".
Кроме того, Айлиш поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения и активно занимается защитой прав животных.
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