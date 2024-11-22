Билли Айлиш стала лучшей певицей 2024 года по версии Apple Music

Apple Music, сервис для потокового прослушивания музыки, разработанный компанией Apple, отметил влияние певицы и автора песен Билли Айлиш в течение 2024 года.
Главные тезисы
- Билли Айлиш признана лучшей певицей 2024 года по версии Apple Music за свои талант и артистизм.
- Альбом HIT ME HARD AND SOFT Билли Айлиш завоевал мировое признание и побил рекорды прослушиваний на Spotify.
- 22-летняя певица ощутила огромную поддержку поклонников и выразила благодарность за достижение номер один на Spotify.
- Она стала первым исполнителем, дважды удостоившимся награду Apple Music как Исполнитель года, продолжая завоевывать сердца миллионов.
- Триумф Билли Айлиш на музыкальной сцене подчеркивает ее уникальный талант и стремление к искусству, за что она полюблена поклонниками по всему миру.
Apple Music назвал Билли Айлиш лучшей певицей 2024 года
22-летнюю американскую певицу Билли Айлиш объявили лучшей исполнительницей 2024 года по версии Apple Music. Ее саундтрек к фильму "Барби" What Was I Made For? был номинирован на Оскар и получил Грэмми, а третий полноформатный альбом HIT ME HARD AND SOFT на стриминге назвали "лучшей музыкой в ее карьере".
После релиза альбом поднялся на первое место в чарте альбомов всех жанров Apple Music в 138 странах мира. Билли Айлиш исполнила свой хит BIRDS OF A FEATHER, представляя свой родной город Лос-Анджелес на церемонии закрытия летних игр в августе этого года, что повлекло за собой всплеск на Shazam.
С момента, когда мы впервые услышали Ocean Eyes почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли. Всегда определяющее, когда молодой артист может так быстро связаться с таким количеством людей. Но то, что действительно было удивительным в наблюдении за ее развитием в течение последнего года, заключается не только в том, что ее голос и артистизм продолжали пользоваться таким широким резонансом. Дело в том, что она процветала так же смело и честно, как она сама, — на своих собственных условиях, своим собственным способом, — поделилась старший директор Apple Music с контента Рэйчел Ньюман.
Билли Айлиш также прокомментировала награду.
Певица Билли Айлиш побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify
Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний в месяц. Ей удалось одержать победу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".
22-летняя Билли уже отреагировала на достижения и поблагодарила всех поклонников.
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