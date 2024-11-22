Билли Айлиш стала лучшей певицей 2024 года по версии Apple Music

Apple Music назвал Билли Айлиш лучшей певицей 2024 года

22-летнюю американскую певицу Билли Айлиш объявили лучшей исполнительницей 2024 года по версии Apple Music. Ее саундтрек к фильму "Барби" What Was I Made For? был номинирован на Оскар и получил Грэмми, а третий полноформатный альбом HIT ME HARD AND SOFT на стриминге назвали "лучшей музыкой в ее карьере".

Кроме того, что в этом году Билли была номинирована еще на семь наград "Грэмми", включая "Запись года", "Альбом года" и "Песня года", она также стала первым человеком, дважды получившим награду "Исполнитель года" Apple Music, выиграв ее в 2019 году. Это подвиг, говорящий не только о страсти Apple Music к работе Билли, но и о длительных возможностях всего, что она создает. Поделиться

После релиза альбом поднялся на первое место в чарте альбомов всех жанров Apple Music в 138 странах мира. Билли Айлиш исполнила свой хит BIRDS OF A FEATHER, представляя свой родной город Лос-Анджелес на церемонии закрытия летних игр в августе этого года, что повлекло за собой всплеск на Shazam.

С момента, когда мы впервые услышали Ocean Eyes почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли. Всегда определяющее, когда молодой артист может так быстро связаться с таким количеством людей. Но то, что действительно было удивительным в наблюдении за ее развитием в течение последнего года, заключается не только в том, что ее голос и артистизм продолжали пользоваться таким широким резонансом. Дело в том, что она процветала так же смело и честно, как она сама, — на своих собственных условиях, своим собственным способом, — поделилась старший директор Apple Music с контента Рэйчел Ньюман.

Билли Айлиш также прокомментировала награду.

С самого первого дня Apple Music поддерживает мою музыку и творчество, и для меня большая честь и привилегия получить признание как "Артист года" спустя столько лет моей карьеры. Билли Айлиш Певица

Певица Билли Айлиш побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify

Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний в месяц. Ей удалось одержать победу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".

22-летняя Билли уже отреагировала на достижения и поблагодарила всех поклонников.