Билли Айлиш стала самой популярной певицей мира по версии Spotify
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Билли Айлиш стала самой популярной певицей мира по версии Spotify

Айлиш
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Стриминговый сервис Spotify назвал самую популярную звезду по количеству прослушиваний. Ею стала американская певица Билли Айлиш.

Главные тезисы

  • Билли Айлиш признана самой популярной певицей на Spotify с 100 миллионами прослушиваний в месяц.
  • Певица получила девять премий Грэмми и другие престижные награды за свои успешные альбомы и хиты.
  • Билли Айлиш стала молодой лауреаткой и рекордсменкой сервиса Spotify.
  • Сингл Билли Bad Guy возглавил мировые хит-парады, а ей удалось выйти на вершину чартов уже в молодом возрасте.

Певица Билли Айлиш побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify

Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний в месяц. Ей удалось одержать победу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".

22-летняя Билли уже отреагировала на достижения и поблагодарила всех поклонников.

Номер один в мире на Spotify! Я даже не могу в это поверить. Я вас всех так люблю, это самое безумное, что когда-либо было.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Певица

Кстати, недавно звезда получила еще две награды. В частности, она стала третьей артисткой со 100 миллионами прослушиваний и самой молодой среди тройки известных популярных исполнителей Тейлор Свифт и The Weeknd.

Что известно о Билли Айлиш

Билли Айлиш впервые заявила о себе в конце 2015 года. Ее дебютным синглом стал Ocean Eyes.

Впоследствии она выпустила первый студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", сразу возглавивший американский Billboard 200 и британский UK Albums Chart хит-парады.

Позже песня Билли "Bad Guy" оказалась на первом месте в Billboard Hot 100 США. Кстати, Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

Также у певицы немало престижных премий: она лауреат девяти премий "Грэмми", трех MTV Video Music Awards и по две Brit Awards и American Music Awards, имеет два "Золотых глобуса" и два "Оскара".

А еще Айлиш стала самой молодой лауреаткой в истории "Грэмми" и вторая из художников, которая получила все четыре главные награды: "Лучшая новая исполнительница", "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

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