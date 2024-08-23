Билли Айлиш стала самой популярной певицей мира по версии Spotify

Стриминговый сервис Spotify назвал самую популярную звезду по количеству прослушиваний. Ею стала американская певица Билли Айлиш.
Главные тезисы
- Билли Айлиш признана самой популярной певицей на Spotify с 100 миллионами прослушиваний в месяц.
- Певица получила девять премий Грэмми и другие престижные награды за свои успешные альбомы и хиты.
- Билли Айлиш стала молодой лауреаткой и рекордсменкой сервиса Spotify.
- Сингл Билли Bad Guy возглавил мировые хит-парады, а ей удалось выйти на вершину чартов уже в молодом возрасте.
Певица Билли Айлиш побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify
Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний в месяц. Ей удалось одержать победу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".
22-летняя Билли уже отреагировала на достижения и поблагодарила всех поклонников.
Кстати, недавно звезда получила еще две награды. В частности, она стала третьей артисткой со 100 миллионами прослушиваний и самой молодой среди тройки известных популярных исполнителей Тейлор Свифт и The Weeknd.
Что известно о Билли Айлиш
Билли Айлиш впервые заявила о себе в конце 2015 года. Ее дебютным синглом стал Ocean Eyes.
Впоследствии она выпустила первый студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", сразу возглавивший американский Billboard 200 и британский UK Albums Chart хит-парады.
Позже песня Билли "Bad Guy" оказалась на первом месте в Billboard Hot 100 США. Кстати, Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
Также у певицы немало престижных премий: она лауреат девяти премий "Грэмми", трех MTV Video Music Awards и по две Brit Awards и American Music Awards, имеет два "Золотых глобуса" и два "Оскара".
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