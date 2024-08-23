Билли Айлиш стала самой популярной певицей мира по версии Spotify

Певица Билли Айлиш побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify

Оказалось, что именно песни этой исполнительницы получили 100 миллионов прослушиваний в месяц. Ей удалось одержать победу через три месяца после выхода третьего студийного альбома под названием "Hit Me Hard and Soft".

22-летняя Билли уже отреагировала на достижения и поблагодарила всех поклонников.

Номер один в мире на Spotify! Я даже не могу в это поверить. Я вас всех так люблю, это самое безумное, что когда-либо было. Билли Айлиш Певица

Кстати, недавно звезда получила еще две награды. В частности, она стала третьей артисткой со 100 миллионами прослушиваний и самой молодой среди тройки известных популярных исполнителей Тейлор Свифт и The Weeknd.

Что известно о Билли Айлиш

Билли Айлиш впервые заявила о себе в конце 2015 года. Ее дебютным синглом стал Ocean Eyes.

Впоследствии она выпустила первый студийный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", сразу возглавивший американский Billboard 200 и британский UK Albums Chart хит-парады.

Позже песня Билли "Bad Guy" оказалась на первом месте в Billboard Hot 100 США. Кстати, Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.

Также у певицы немало престижных премий: она лауреат девяти премий "Грэмми", трех MTV Video Music Awards и по две Brit Awards и American Music Awards, имеет два "Золотых глобуса" и два "Оскара".