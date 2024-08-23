Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією Spotify
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією Spotify

Айліш

Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішу зірку за кількістю прослуховувань. Нею стала американська співачка Біллі Айліш.

Головні тези:

  • Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією стрімінгового сервісу Spotify.
  • Співачка побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify, отримавши 100 мільйонів прослуховувань за місяць.
  • Біллі Айліш є лауреаткою дев'яти премій Греммі та інших престижних нагород.
  • У своїй кар'єрі вона випустила кілька успішних альбомів і синглів, її пісня Bad Guy очолила хіт-паради, а сама співачка увійшла в історію музичних нагород.

Cпівачка Біллі Айліш побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify

Виявилося, що саме пісні цієї виконавиці отримали 100 мільйонів прослуховувань за місяць. Їй вдалося здобути перемогу одразу через три місяці після виходу третього студійного альбому під назвою "Hit Me Hard and Soft".

22-річна Біллі вже відреагувала на досягнення та подякувала всім прихильникам.

Номер один у світі на Spotify! Я навіть не можу в це повірити. Я вас усіх так люблю, це найбожевільніше, що коли-небудь було.

Біллі Айліш

Біллі Айліш

Співачка

До слова, нещодавно зірка отримала ще дві нагороди. Зокрема, вона стала третьою артисткою зі 100 мільйонами прослуховувань і наймолодшою серед трійки відомих популярних виконавців Тейлор Свіфт та The Weeknd.

Що відомо про Біллі Айліш

Біллі Айліш вперше заявила про себе у кінці 2015 року. Її дебютним синглом став "Ocean Eyes".

Згодом вона випустила перший студійний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", який одразу очолив американський Billboard 200 і британський UK Albums Chart хіт-паради.

Пізніше пісня Біллі "Bad Guy" опинився на першому місці в Billboard Hot 100 США. До речі, Айліш стала першою людиною, народженою в XXI столітті, якій вдалося очолити Hot 100.

Також співачка має чимало престижних премій: вона лауреатка дев'яти премій "Греммі", трьох MTV Video Music Awards та по дві Brit Awards і American Music Awards, має два "Золотих глобуси" і два "Оскари".

А ще Айліш стала наймолодшою лауреаткою в історії "Греммі" та друга з митців, яка отримала всі чотири головні нагороди: "Найкраща нова виконавиця", "Запис року", "Альбом року" та "Пісня року".

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Біллі Айліш зупинила свій концерт задля порятунку фанатки
Біллі Айліш зупинила свій концерт задля порятунку фанатки
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Біллі Айліш вразила несподіваним акторським дебютом у серіалі "Рій" — відео
Біллі Айліш вразила несподіваним акторським дебютом у серіалі "Рій" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Біллі Айліш потрапила в скандал через пісню російського гурту
Біллі Айліш

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?