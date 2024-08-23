Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією Spotify

Cпівачка Біллі Айліш побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify

Виявилося, що саме пісні цієї виконавиці отримали 100 мільйонів прослуховувань за місяць. Їй вдалося здобути перемогу одразу через три місяці після виходу третього студійного альбому під назвою "Hit Me Hard and Soft".

22-річна Біллі вже відреагувала на досягнення та подякувала всім прихильникам.

Номер один у світі на Spotify! Я навіть не можу в це повірити. Я вас усіх так люблю, це найбожевільніше, що коли-небудь було. Біллі Айліш Співачка

До слова, нещодавно зірка отримала ще дві нагороди. Зокрема, вона стала третьою артисткою зі 100 мільйонами прослуховувань і наймолодшою серед трійки відомих популярних виконавців Тейлор Свіфт та The Weeknd.

Що відомо про Біллі Айліш

Біллі Айліш вперше заявила про себе у кінці 2015 року. Її дебютним синглом став "Ocean Eyes".

Згодом вона випустила перший студійний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", який одразу очолив американський Billboard 200 і британський UK Albums Chart хіт-паради.

Пізніше пісня Біллі "Bad Guy" опинився на першому місці в Billboard Hot 100 США. До речі, Айліш стала першою людиною, народженою в XXI столітті, якій вдалося очолити Hot 100.

Також співачка має чимало престижних премій: вона лауреатка дев'яти премій "Греммі", трьох MTV Video Music Awards та по дві Brit Awards і American Music Awards, має два "Золотих глобуси" і два "Оскари".