Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією Spotify

Стрімінговий сервіс Spotify назвав найпопулярнішу зірку за кількістю прослуховувань. Нею стала американська співачка Біллі Айліш.
Головні тези:
- Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою світу за версією стрімінгового сервісу Spotify.
- Співачка побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify, отримавши 100 мільйонів прослуховувань за місяць.
- Біллі Айліш є лауреаткою дев'яти премій Греммі та інших престижних нагород.
- У своїй кар'єрі вона випустила кілька успішних альбомів і синглів, її пісня Bad Guy очолила хіт-паради, а сама співачка увійшла в історію музичних нагород.
Cпівачка Біллі Айліш побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify
Виявилося, що саме пісні цієї виконавиці отримали 100 мільйонів прослуховувань за місяць. Їй вдалося здобути перемогу одразу через три місяці після виходу третього студійного альбому під назвою "Hit Me Hard and Soft".
22-річна Біллі вже відреагувала на досягнення та подякувала всім прихильникам.
До слова, нещодавно зірка отримала ще дві нагороди. Зокрема, вона стала третьою артисткою зі 100 мільйонами прослуховувань і наймолодшою серед трійки відомих популярних виконавців Тейлор Свіфт та The Weeknd.
Що відомо про Біллі Айліш
Біллі Айліш вперше заявила про себе у кінці 2015 року. Її дебютним синглом став "Ocean Eyes".
Згодом вона випустила перший студійний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", який одразу очолив американський Billboard 200 і британський UK Albums Chart хіт-паради.
Пізніше пісня Біллі "Bad Guy" опинився на першому місці в Billboard Hot 100 США. До речі, Айліш стала першою людиною, народженою в XXI столітті, якій вдалося очолити Hot 100.
Також співачка має чимало престижних премій: вона лауреатка дев'яти премій "Греммі", трьох MTV Video Music Awards та по дві Brit Awards і American Music Awards, має два "Золотих глобуси" і два "Оскари".
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-