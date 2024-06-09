Біллі Айліш потрапила в скандал через пісню російського гурту

Відому американську співачку Біллі Айліш розкритикували через те, що вона заспівала пісню російського гурту.
Головні тези:
- Біллі Айліш опинилася в центрі скандалу через виконання російської пісні, що спричинило обурення українців.
- Виконавиця вже раніше підтримувала Україну у часи війни та брала участь в благодійних кампаніях для підтримки країни.
- Під час концерту в Атланті Біллі припинила виступ, щоб допомогти шанувальниці, якій стало погано, демонструючи свою емпатію та відданість своїм шанувальникам.
Біллі Айліш потрапила в скандал
Відома виконавиця поділилася роликом, на якому під час своєї мандрівки Німеччиною переспівала англомовну пісню "Я зійшла з розуму" російського гурту ''Тату''.
Відео вмить розлетілося по російським телеграм-каналам, користувачі яких почали радіти підтримці всесвітньовідомої співачки.
В українців артистка викликала обурення, адже на початку війни вона підтримала нашу країну.
У квітні 2022 року зірка долучилася до благодійної кампанії Stand Up For Ukraine та закликала світ підтримати Україну. Виконавиця також неодноразово виходила на сцену із жовто-блакитним прапором та цілувала наш національний символ.
Поки Біллі Айліш ніяк не прокоментувала цей інцидент.
Біллі Айліш була змушена зупинити свій концерт через фанатку
Біллі Айліш виступала в рамках свого туру Happier Than Ever в Атланті, коли побачила, що одній із її шанувальниць, яка знаходилася у фан-зоні, раптом стало погано. Співачка вирішила не зволікати та миттєво зупинила зупинила концерт, щоб врятувати дівчину.
Вона помітила, що дівчині стало важко дихати. Айліш перестала співати і почала кликати лікарів, також вона попросила допомогти дівчині вибратися з натовпу і дати їй інгалятор. Артистка почекала, поки дівчині стане краще і лише тоді продовжила співати. Біллі Айліш запитала у всіх присутніх у залі про їхнє самопочуття, на що глядачі відповіли, що їм не вистачає повітря. Тоді вона попросила усіх зробити крок назад, аби звільнити місце і уникнути тисняви, — пише видання.
Варто зазначити, що користувачі мережі уже відреагували на цей вчинок американської співачки. Вони звернули увагу на те, що Біллі залишається чудовою емпатичною людиною і її не зіпсували слава та багатство. Інші ж фанати переконані, що Айліш налякав гіркий досвід її колеги по сцені Тревіса Скотта, під час концерта якого загинули люди.
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