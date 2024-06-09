Билли Айлиш попала в скандал из-за песни российской группы
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Шоу-бизнес
Дата публикации

Билли Айлиш попала в скандал из-за песни российской группы

Билли Айлиш
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Источник:  online.ua

Известную американскую певицу Билли Айлиш подвергли критике за то, что она спела песню российской группы.

Главные тезисы

  • Билли Айлиш попала в центр скандала после того, как исполнила песню российской группы ''Тату'' во время путешествия по Германии.
  • Билли Айлиш была вынуждена остановить концерт в Атланте из-за того, что одной из фанаток стало плохо. Как певица отреагировала на произошедшее - в материале.

Билли Айлиш попала в скандал

Известная исполнительница поделилась роликом, на котором во время своего путешествия по Германии перепела англоязычную песню "Я сошла с ума" российской группы ''Тату''.

Видео моментально разлетелось по российским телеграммам-каналам, пользователи которых начали радоваться поддержке всемирно известной певицы.

Фото — instagram.com/billieeilish/

У украинцев артистка вызвала возмущение, ведь в начале войны она поддержала нашу страну.

В апреле 2022 звезда присоединилась к благотворительной кампании Stand Up For Ukraine и призвала мир поддержать Украину. Исполнительница неоднократно выходила на сцену с желто-голубым флагом и целовала наш национальный символ.

Пока Билли Айлиш никак не прокомментировала этот инцидент.

Билли Айлиш была вынуждена остановить свой концерт из-за фанатки

Билли Айлиш выступала в рамках своего тура Happier Than Ever в Атланте, когда увидела, что одной из ее поклонниц, находившейся в фан-зоне, вдруг стало плохо. Певица решила не медлить и мгновенно остановила концерт, чтобы спасти девушку.

Она заметила, что девушке стало тяжело дышать. Айлиш перестала петь и принялась звать врачей, также она попросила помочь девушке выбраться из толпы и дать ей ингалятор. Артистка подождала, пока девушке станет лучше и только тогда продолжила петь. Билли Айлиш спросила всех присутствующих в зале об их самочувствии, на что зрители ответили, что им не хватает воздуха. Тогда она попросила всех сделать шаг назад, чтобы освободить место и избежать давки, пишет издание.

Следует отметить, что пользователи сети уже отреагировали на этот поступок американской певицы. Они обратили внимание на то, что Билли остается замечательным эмпатическим человеком и его не испортили слава и богатство. Другие фанаты убеждены, что Айлиш испугал горький опыт ее коллеги по сцене Тревиса Скотта, во время концерта которого погибли люди.

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