Біллі Айліш стала найкращою співачкою 2024 року за версією Apple Music

Apple Music, сервіс для потокового прослуховування музики, розроблений компанією Apple, відзначив вплив співачки та авторки пісень Біллі Айліш протягом 2024 року.
Головні тези:
- Біллі Айліш отримала заслужене визнання найкращої співачки 2024 року від Apple Music.
- Її третій альбом HIT ME HARD AND SOFT отримав величезний успіх на потокових сервісах та названий “найкращою музикою в її карʼєрі”.
- Біллі побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify, отримавши 100 мільйонів прослуховувань за місяць.
Apple Music назвав Біллі Айліш найкращою співачкою 2024 року
22-річну американську співачку Біллі Айліш оголосили найкращою виконавицею 2024 року за версією Apple Music. Її саундтрек до фільму "Барбі" What Was I Made For? був номінований на "Оскар" та отримав "Ґреммі", а третій повноформатний альбом HIT ME HARD AND SOFT на стримінгу назвали "найкращою музикою в її карʼєрі".
Після релізу альбом піднявся на перше місце в чарті альбомів усіх жанрів Apple Music у 138 країнах світу. Біллі Айліш виконала свій хіт BIRDS OF A FEATHER, представляючи своє рідне місто Лос-Анджелес на церемонії закриття літніх ігор у серпні цього року, що спричинило сплеск на Shazam.
З моменту, коли ми вперше почули Ocean Eyes майже десять років тому, ми були фанатами та прихильниками творчості Біллі. Завжди визначально, коли молодий артист може так швидко зв’язатися з такою кількістю людей. Але те, що було справді дивовижним у спостереженні за її розвитком протягом останнього року, полягає не лише в тому, що її голос і артистизм продовжували користуватися таким широким резонансом. Річ у тому, що вона процвітала так само сміливо і чесно, як вона сама, — на своїх власних умовах, у свій власний спосіб, — поділилась старша директорка Apple Music з контенту Рейчел Ньюман.
Біллі Айліш також прокоментувала нагороду.
Cпівачка Біллі Айліш побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify
Виявилося, що саме пісні цієї виконавиці отримали 100 мільйонів прослуховувань за місяць. Їй вдалося здобути перемогу одразу через три місяці після виходу третього студійного альбому під назвою "Hit Me Hard and Soft".
22-річна Біллі вже відреагувала на досягнення та подякувала всім прихильникам.
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