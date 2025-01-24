Популярный украинский певец Владимир Дантес выпустил новый лирический трек, перепел композицию Ирины Билык "Одинокая" и покорил им пользователей сети.
Главные тезисы
- Владимир Дантес выпустил новую cover-версию песни Ирины Билык «Одинокая», которая получила высокие оценки как от поклонников, так и от критиков.
- Певец утверждает, что песня стала для него обращением Билык к себе самой в прошлом, и он решил перепеть эту лирическую композицию о любви.
- Новый трек Дантеса доступен на стриминговых платформах, а также имеет клип на YouTube, который вызвал восторг у его поклонников.
- Поклонники выразили свое восхищение версией песни «Одинокая» в исполнении Владимира Дантеса, отмечая его проницательность и чувственность.
Как звучание получила песня Билык "Одинокая" в исполнении Дантеса
Новый трек Дантеса вышел 24 января на всех стриминговых платформах, а клип доступен для просмотра на YouTube.
На своей странице в Instagram певец рассказал, что захотел перепети композицию известной украинской певицы, которая вышла еще 28 лет назад.
Дантес подчеркнул, что проанализировал песню и пришел к выводу, что она стала неким обращением Билык к себе самой в прошлом.
Он считает, что женские песни и исполнении мужчин становятся более драматичным, поэтому решил перепеть лирическую композицию о любви.
Как отреагировали поклонники
Поклонники исполнителя почувствовали его восхищение этой песней. Они высоко оценили новую версию Владимира и отметили, что в его исполнении она очень проницательна и чувственна:
"Нежно. Хочется растаять в песне. Дантес — непревзойденный!"
"Насколько же это хорошо в исполнении Вовы. У меня муравьи просто, до глубины души, спасибо"
"Как это нежно, проникновенно, браво"
"Неожиданно, песня очень хорошая, в самое сердечко. Спасибо Вове и команде!"
"Вау! Это невероятно! Очень неожиданный финал! Но так ярко и мощно!"
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