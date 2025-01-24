Дантес очаровал сеть новым звучанием песни Ирины Билык "Одинокая"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дантес очаровал сеть новым звучанием песни Ирины Билык "Одинокая"

Владимир Дантес
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Источник:  online.ua

Популярный украинский певец Владимир Дантес выпустил новый лирический трек, перепел композицию Ирины Билык "Одинокая" и покорил им пользователей сети.

Главные тезисы

  • Владимир Дантес выпустил новую cover-версию песни Ирины Билык «Одинокая», которая получила высокие оценки как от поклонников, так и от критиков.
  • Певец утверждает, что песня стала для него обращением Билык к себе самой в прошлом, и он решил перепеть эту лирическую композицию о любви.
  • Новый трек Дантеса доступен на стриминговых платформах, а также имеет клип на YouTube, который вызвал восторг у его поклонников.
  • Поклонники выразили свое восхищение версией песни «Одинокая» в исполнении Владимира Дантеса, отмечая его проницательность и чувственность.

Как звучание получила песня Билык "Одинокая" в исполнении Дантеса

Новый трек Дантеса вышел 24 января на всех стриминговых платформах, а клип доступен для просмотра на YouTube.

На своей странице в Instagram певец рассказал, что захотел перепети композицию известной украинской певицы, которая вышла еще 28 лет назад.

Дантес подчеркнул, что проанализировал песню и пришел к выводу, что она стала неким обращением Билык к себе самой в прошлом.

Он считает, что женские песни и исполнении мужчин становятся более драматичным, поэтому решил перепеть лирическую композицию о любви.

Эта песня вышла в 1997 году. Там юная инфантильная девушка рассказывает историю любви. Я прочитал клип и песню, как обращение к самой себе в прошлом. И, к сожалению, взрослая девушка до сих пор одинока. Очень давно заметил, многие песни "женских" в исполнении мужчин выглядят более драматично, потому что добавляется другая сторона. Добавляется конфликт, появляется тот, кто оскорбляет или наоборот впервые понимает и поэтому еще более влюбляется героиня. Я мечтал спеть "Одинокая". Я обожаю ее. Думаю, вы почувствуете это, — подчеркивает Дантес.

Как отреагировали поклонники

Поклонники исполнителя почувствовали его восхищение этой песней. Они высоко оценили новую версию Владимира и отметили, что в его исполнении она очень проницательна и чувственна:

  • "Нежно. Хочется растаять в песне. Дантес — непревзойденный!"

  • "Насколько же это хорошо в исполнении Вовы. У меня муравьи просто, до глубины души, спасибо"

  • "Как это нежно, проникновенно, браво"

  • "Неожиданно, песня очень хорошая, в самое сердечко. Спасибо Вове и команде!"

  • "Вау! Это невероятно! Очень неожиданный финал! Но так ярко и мощно!"

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