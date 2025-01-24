Как звучание получила песня Билык "Одинокая" в исполнении Дантеса

Новый трек Дантеса вышел 24 января на всех стриминговых платформах, а клип доступен для просмотра на YouTube.

На своей странице в Instagram певец рассказал, что захотел перепети композицию известной украинской певицы, которая вышла еще 28 лет назад.

Дантес подчеркнул, что проанализировал песню и пришел к выводу, что она стала неким обращением Билык к себе самой в прошлом.

Он считает, что женские песни и исполнении мужчин становятся более драматичным, поэтому решил перепеть лирическую композицию о любви.

Эта песня вышла в 1997 году. Там юная инфантильная девушка рассказывает историю любви. Я прочитал клип и песню, как обращение к самой себе в прошлом. И, к сожалению, взрослая девушка до сих пор одинока. Очень давно заметил, многие песни "женских" в исполнении мужчин выглядят более драматично, потому что добавляется другая сторона. Добавляется конфликт, появляется тот, кто оскорбляет или наоборот впервые понимает и поэтому еще более влюбляется героиня. Я мечтал спеть "Одинокая". Я обожаю ее. Думаю, вы почувствуете это, — подчеркивает Дантес. Поделиться

Как отреагировали поклонники

Поклонники исполнителя почувствовали его восхищение этой песней. Они высоко оценили новую версию Владимира и отметили, что в его исполнении она очень проницательна и чувственна: