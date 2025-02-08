Євробачення-2025. В Україні визначили переможця Нацвідбору

Гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025. Гурт з піснею «Bird of Pray» зібрав 19 балів від глядачів та журі.

Ziferblat виграв український Нацвідбір Євробачення-2025

Ziferblat перемогли у фіналі національного відбору на "Євробачення-2025". Вони представлять Україну на конкурсі, що відбудеться у Швейцарії.

Гурт отримав 9 балів від журі та 10 балів від глядачів.

Цьогоріч журі Нацвідбору у складі Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко присудило 10 балів співаку KHAYAT.

Нагадаємо, шо 69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.