Євробачення-2025. В Україні визначили переможця Нацвідбору
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Євробачення-2025. В Україні визначили переможця Нацвідбору

Євробачення 2025
Джерело:  Суспільне. Культура

Гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025. Гурт з піснею «Bird of Pray» зібрав 19 балів від глядачів та журі.

Головні тези:

  • Гурт Ziferblat здобув перемогу у національному відборі Євробачення-2025 з піснею «Bird of Pray».
  • Україну на міжнародному конкурсі представлятиме гурт з високим рівнем підтримки від глядачів та журі.
  • Євробачення-2025 відбудеться у Швейцарії, а фінал заплановано на 17 травня, з участю 38 країн, у тому числі учасників півфіналів та автоматичних учасників.

Ziferblat виграв український Нацвідбір Євробачення-2025

Ziferblat перемогли у фіналі національного відбору на "Євробачення-2025". Вони представлять Україну на конкурсі, що відбудеться у Швейцарії.

Гурт отримав 9 балів від журі та 10 балів від глядачів.

Цьогоріч журі Нацвідбору у складі Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко присудило 10 балів співаку KHAYAT.

Нагадаємо, шо 69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.

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