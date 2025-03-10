Євробачення-2025. Гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні Bird of Pray — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євробачення-2025. Гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні Bird of Pray — відео

Ziferblat
Джерело:  Суспільне. Культура

Гурт Ziferblat, який представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі, представив нову версію пісні Bird of Pray. Відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Головні тези:

  • Оновлена версія пісні Bird of Pray від гурту Ziferblat на Євробаченні-2025 викликає інтригу в аудиторії.
  • Участь гурту Ziferblat на Євробаченні-2025 в Базелі підкреслює їхню підготовку та амбіції в музичній сфері.
  • Підготовка гурту Ziferblat до виступу на Євробаченні-2025 включає масштабні репетиції та підвищення якості номера для конкурсу.

Гурт Ziferblat представив нову версію пісні Bird of Pray для Євробачення

До створення оновленої версії долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil, а також над Stefania для Kalush Orchestra.

Самі музиканти називають внесені зміни у пісню після перемоги у національному відборі "косметичним ремонтом".

За їхніми словами, у приспіві полегшили вокальні партії, проте додали більш оркестрове звучання, що створило кінематографічний розмах. Також відтепер загадкові паузи на початку зберігають інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд, та заворожують аудиторію.

Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для «Євробачення». Цей «косметичний ремонт» дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою.

Нині гурт активно готується до Євробачення-2025. Днями учасники провели одну з перших масштабних репетицій номера, уривком якої поділилися у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що 69-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.

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