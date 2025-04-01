Режисер Сем Мендес анонсував одразу 4 фільми про The Beatles

За словами британського кінорежисера Сема Мендеса, наразі він знімає чотири фільми про легендарний гурт The Beatles, які вже отримали назву "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event".

Про The Beatles знімуть одразу 4 фільми

Згідно з останніми даними, на великі екрани фільми вийдуть уже за 3 роки.

Сем Мендес уже оголосив акторський склад картин. За його словами, Пол Мескаль втілить Пола Маккартні, Джозеф Квінн зіграє Джорджа Харрісона, Баррі Кіоган перевтілиться у Рінго Старра, а Гарріс Дікінсон — у Джона Леннона.

Режисер відверто зізнався журналістам, що дуже багато років мріяв показати на великих екранах Ліверпульську Четвірку.

На цьому тлі Сем Мендес озвучив прогноз, що від його багатосерійної біографічної стрічки не можна буде відірватися.

У ній буде показаний шлях гурту з Ліверпуля до центру світової культури.