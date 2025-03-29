Самые интересные сериалы апреля — обзор и трейлеры
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Самые интересные сериалы апреля — обзор и трейлеры

Шерлок и дочь
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Источник:  online.ua

Второй месяц весны обещает быть максимально насыщенным для всех поклонников сериалов. Редакция Online.UA отобрала 3 лучших, которые поразят не только сюжетами, но и мастерством актеров.

Главные тезисы

  • Netflix готов представить пятый сезон культового психологического триллера "Ты".
  • Сериал "Узкая дорога на дальний север" рассказывает о военнопленных во время Второй мировой войны.

Шерлок и дочь

Это первый сезон, премьера которого состоится 16 апреля. Он будет насчитывать восемь эпизодов.

В центре сюжета — приключения легендарного детектива Шерлока Холмса, которого вовлекают в зловещий заговор с участием его ожесточенного врага профессора Мориарти.

На этом фоне он вынужден объединить усилия с Амелией Рохас, молодой индейкой, мать которой недавно убили. Она делает все возможное, чтобы доказать, что знаменитый детектив является ее давно потерянным отцом.

Актерский состав довольно интересен, а именно: Дэвид Тьюлис (франшиза “Гарри Поттер”), Блу Гант (“Новые мутанты”) и Дугрей Скотт (сериалы “Хэмлок Гроув”).

Ты

Наконец-то Netflix готов представить 5 сезон культового психологического триллера. Премьера состоится 24 апреля.

В финале маньяк Джо Голдберг возвращается из Британии в Нью-Йорк, чтобы начать мирную жизнь. Однако его мечтам не суждено было сбыться.

Как и в предыдущих сезонах, главную роль в шоу исполняет Пенн Беджли, также известный по сериалу "Сплетница".

В этот раз зрители могут насладиться десятью эпизодами, которые выйдут одновременно.

Узкая дорога на дальний север

Это первый сезон военной драмы, премьера которой состоится 18 апреля.

Этот сериал расскажет о британских и австралийских военнопленных, занятых на строительстве Бирманской железной дороги во время Второй мировой войны.

Он изображает жестокость войны, хрупкость жизни и невозможность любви, увиденные глазами австралийского врача и военнопленного.

Главные роли в сериале сыграли Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория"), Одесса Янг ("Проклятые"), Киаран Хайндс (сериал "Игра престолов").

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