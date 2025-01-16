На Берлинском кинофестивале, который считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира, покажут два фильма о войне России против Украины.
Главные тезисы
- Два украинских фильма о войне пройдут презентацию на Берлинском кинофестивале в секции Forum.
- Фильмы “Время подлета” и “Когда над морем вспыхивает молния” рассказывают о войне через призму жизненных сюжетов украинцев.
- Берлинский кинофестиваль, который славится своим престижем, пройдет с 13 по 23 февраля.
Два украинских фильма о войне покажут на Берлинском кинофестивале
В секции "Forum" будут представлены киноленты "Время подлета" режиссера Виталия Манского и "Когда над морем загорается молния" Евы Нейман. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Фильм "Когда над морем вспыхивает молния" — это история о жизни и мечтах одесситов во время войны, когда никто не знает, каким будет завтра. Режиссер работала над кинолентой вместе с немецкими коллегами.
К слову, Берлинский кинофестиваль проходит ежегодно с 1951 года. В этом году он состоится с 13 по 23 февраля. Жюри награждают победителей статуэтками в виде Золотого и Серебряного медведя, являющегося символом Берлина.
Фильм "Камень, бумага, ножницы" попал в шортлист BAFTA
Список номинантов был обнародован 15 января.
Сюжет фильма "Камень, бумага, ножницы" базируется на реальных событиях и повествует о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.
Главный герой — 18-летний парень, по имени Иван, чей отец работает хирургом с первых дней российского вторжения. Однако информация о хранилище доходит до российских окупантов. Чтобы защитить свою семью и раненых, Иван берет в руки оружие и отправляется на поле боя.
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