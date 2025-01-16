Два украинских фильма о войне покажут на Берлинском кинофестивале
Категория
Культура
Дата публикации

Два украинских фильма о войне покажут на Берлинском кинофестивале

кино
Читати українською
Источник:  УНИАН

На Берлинском кинофестивале, который считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира, покажут два фильма о войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Два украинских фильма о войне пройдут презентацию на Берлинском кинофестивале в секции Forum.
  • Фильмы “Время подлета” и “Когда над морем вспыхивает молния” рассказывают о войне через призму жизненных сюжетов украинцев.
  • Берлинский кинофестиваль, который славится своим престижем, пройдет с 13 по 23 февраля.

Два украинских фильма о войне покажут на Берлинском кинофестивале

В секции "Forum" будут представлены киноленты "Время подлета" режиссера Виталия Манского и "Когда над морем загорается молния" Евы Нейман. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В "Время подлета", которое создано в копродукции Украины, Латвии и Чехии, события происходят на западе Украины. Это документальный фильм, в котором изображен жизненный цикл общественных обрядов скорби и повседневных ритуалов украинцев.

"Время подлета"

Фильм "Когда над морем вспыхивает молния" — это история о жизни и мечтах одесситов во время войны, когда никто не знает, каким будет завтра. Режиссер работала над кинолентой вместе с немецкими коллегами.

К слову, Берлинский кинофестиваль проходит ежегодно с 1951 года. В этом году он состоится с 13 по 23 февраля. Жюри награждают победителей статуэтками в виде Золотого и Серебряного медведя, являющегося символом Берлина.

Фильм "Камень, бумага, ножницы" попал в шортлист BAFTA

Список номинантов был обнародован 15 января.

Сюжет фильма "Камень, бумага, ножницы" базируется на реальных событиях и повествует о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

Главный герой — 18-летний парень, по имени Иван, чей отец работает хирургом с первых дней российского вторжения. Однако информация о хранилище доходит до российских окупантов. Чтобы защитить свою семью и раненых, Иван берет в руки оружие и отправляется на поле боя.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Оскар-2025. Три украинских фильма попали в лонглист
Фарфоровая война
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фильм возглавил чарт самых популярных лент на Netflix — видео
Украинский фильм возглавил чарт самых популярных лент на Netflix — видео
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне России против Украины сразится за премию BAFTA
Рудинский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?