Два українські фільми про війну покажуть на Берлінському кінофестивалі
Категорія
Культура
Дата публікації

Два українські фільми про війну покажуть на Берлінському кінофестивалі

кіно
Джерело:  УНІАН

На Берлінському кінофестивалі, який вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу, покажуть два фільми про війну Росії проти України.

Головні тези:

  • На Берлінському кінофестивалі покажуть два українські фільми про війну Росії проти України.
  • Фільми “Час підльоту” та “Коли над морем спалахує блискавка” розповідають про війну через призму життєвих сюжетів українців.
  • Презентація фільмів відбудеться у секції Forum під час Берлінського кінофестивалю.

Два українські фільми про війну покажуть на Берлінському кінофестивалі

У секції "Forum" будуть представлені кінострічки "Час підльоту" режисера Віталія Манського та "Коли над морем спалахує блискавка" Єви Нейман. Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

У "Час підльоту", який створений у копродукції України, Латвії та Чехії, події відбуваються на заході України. Це документальний фільм, в якому зображений життєвий цикл суспільних обрядів скорботи та повсякденних ритуалів українців.

“Час підльоту”

Фільм "Коли над морем спалахує блискавка" - це історія про життя та мрії одеситів під час війни, коли ніхто не знає, яким буде завтра. Режисерка працювала над кінострічкою разом з німецькими колегами.

До слова, Берлінський кінофестиваль проходить щорічно з 1951 року. Цього року він відбудеться з 13 по 23 лютого. Журі нагороджують переможців статуетками у вигляді Золотого та Срібного ведмідя, який є символом Берліна.

Фільм "Камінь, папір, ножиці" потрапив до шортліста BAFTA

Список номінантів оприлюднили 15 січня.

Сюжет фільму "Камінь, папір, ножиці" базується на реальних подіях та оповідає про повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Головний герой — 18-річний хлопець, на ім'я Іван, чий батько працює хірургом із перших днів російського вторгнення. Однак інформація про сховище доходить до російських окупантів. Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю і вирушає на поле бою.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Оскар-2025. Три українські фільми потрапили до лонглиста
Порцелянова війна
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Український фільм очолив чарт найпопулярніших стрічок на Netflix — відео
Український фільм очолив чарт найпопулярніших стрічок на Netflix — відео
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну Росії проти України побореться за премію BAFTA
Рудинський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?