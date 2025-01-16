На Берлінському кінофестивалі, який вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу, покажуть два фільми про війну Росії проти України.

Два українські фільми про війну покажуть на Берлінському кінофестивалі

У секції "Forum" будуть представлені кінострічки "Час підльоту" режисера Віталія Манського та "Коли над морем спалахує блискавка" Єви Нейман. Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

У "Час підльоту", який створений у копродукції України, Латвії та Чехії, події відбуваються на заході України. Це документальний фільм, в якому зображений життєвий цикл суспільних обрядів скорботи та повсякденних ритуалів українців. Поширити

“Час підльоту”

Фільм "Коли над морем спалахує блискавка" - це історія про життя та мрії одеситів під час війни, коли ніхто не знає, яким буде завтра. Режисерка працювала над кінострічкою разом з німецькими колегами.

До слова, Берлінський кінофестиваль проходить щорічно з 1951 року. Цього року він відбудеться з 13 по 23 лютого. Журі нагороджують переможців статуетками у вигляді Золотого та Срібного ведмідя, який є символом Берліна.

Фільм "Камінь, папір, ножиці" потрапив до шортліста BAFTA

Список номінантів оприлюднили 15 січня.

Сюжет фільму "Камінь, папір, ножиці" базується на реальних подіях та оповідає про повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Головний герой — 18-річний хлопець, на ім'я Іван, чий батько працює хірургом із перших днів російського вторгнення. Однак інформація про сховище доходить до російських окупантів. Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю і вирушає на поле бою.