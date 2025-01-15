Фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну Росії проти України побореться за премію BAFTA

15 січня оголосили номінантів на британську кінопремію BAFTA. У категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" номіновано стрічку "Камінь, папір, ножиці", де зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Фільм "Камінь, папір, ножиці" потрапив до шортліста BAFTA

Список номінантів оприлюднили 15 січня.

Сюжет фільму "Камінь, папір, ножиці" базується на реальних подіях та оповідає про повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Головний герой — 18-річний хлопець, на ім'я Іван, чий батько працює хірургом із перших днів російського вторгнення. Однак інформація про сховище доходить до російських окупантів. Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю і вирушає на поле бою.

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом. А операторкою Сьєн Ю Ніу — тайванка, що мешкає у Лондоні. Поширити

Головну роль зіграв Олександр Рудинський, роль його батька дісталася Сергію Калантаю. Також у фільмі знявся український актор театру Юрій Радіонов.

У стрічці знявся й Олександр Яценко, який у грудні 2022 року зіграв у п'єсі російського режисера Кіріла Сєрєбреннікова "Вій".

У цій категорії також змагатимуться стрічки:

Marion;

Milk;

Stomack Bug;

The Flower Stand Silently, Witnessing.

Номінації на BAFTA-2025

Найбільше номінацій на премію цьогоріч має трилер Едварда Берґера "Конклав" (12) та іспаномовний музичний трилер Жака Одіара "Емілія Перес" (11).

Серед лідерів також епопея "Бруталіст", що отримала дев'ять номінацій, за нею йдуть "Анора", "Дюна 2" та "Wicked: Чародійка" (по 7).

Російський актор Юрій Борисов, який раніше грав у пропагандистському фільмі "Калашников", що його знімали у тимчасово окупованому Криму, претендує на нагороду як найкращий актор другого плану за роль у стрічці "Анора".

Церемонія вручення кінопремії відбудеться 16 лютого в лондонському Королівському фестивальному залі, а її ведучим стане зірка серіалу "Доктор Хто" Девід Теннант.

Райф Файнс у фільмі “Конклав”

Найкращий фільм

"Бруталіст", Бреді Корбет

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", Джеймс Менґолд

"Конклав", Едвард Берґер

"Емілія Перес", Жак Одіар

"Анора", Шон Бейкер

Найкраща режисерська робота

Жак Одіар, "Емілія Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Бреді Корбет, "Бруталіст"

Едвард Берґер, "Конклав"

Коралі Фарже, "Субстанція"

Дені Вільнев, "Дюна 2"

Найкращий оригінальний сценарій

"Нікап"

"Анора"

"Бруталіст"

"Справжній біль"

"Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

"Емілія Перес"

"Сінґ-Сінґ"

"Нікелеві хлопці"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Конклав"

Тімоті Шаламе у ролі Боба Ділана

Найкращий актор

Едріен Броді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Себастіан Стен, "Учень"

Колман Домінґо, "Сінг Сінг"

Рейф Файнс, "Конклав"

Г'ю Ґрант, "Єретик"

Сірша Ронан

Найкраща акторка

Сірша Ронан, "Втеча"

Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Ґаскон, "Емілія Перес"

Мікі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Меріенн Джин-Баптіст, "Важка правда"

Найкраща акторка другого плану

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Аріана Ґранде, "Wicked: Чародійка"

Фелісіті Джонс, "Бруталіст"

Джеймі Лі Кертіс, "Остання шоуґьорл"

Селена Ґомес, "Емілія Перес"

Ізабелла Росселіні, "Конклав"

Найкращий актор другого плану

Джеремі Стронґ, "Учень"

Кірен Калкін, "Справжній біль"

Ґай Пірс, "Бруталіст"

Кларенс Маклін, "Сінґ-Сінґ"

Юрій Борисов, "Анора"

Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Найкращий мультфільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Воллес та Ґроміт 2"

"Дикий робот"

Найкращий іноземний фільм