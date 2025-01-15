Фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне России против Украины сразится за премию BAFTA

15 января объявили номинантов на британскую кинопремию BAFTA. В категории "Лучший британский короткометражный фильм" номинирована лента "Камень, бумага, ножницы", где сыграли украинские актеры Александр Рудынский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Фильм "Камень, бумага, ножницы" попал в шортлист BAFTA

Список номинантов был обнародован 15 января.

Сюжет фильма "Камень, бумага, ножницы" базируется на реальных событиях и повествует о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

Главный герой — 18-летний парень, по имени Иван, чей отец работает хирургом с первых дней российского вторжения. Однако информация о хранилище доходит до российских оккупантов. поле боя.

Режиссером фильма стал 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бем. А оператором Сьен Ю Ниу — тайванка, проживающая в Лондоне. Поделиться

Главную роль сыграл Александр Рудинский, роль его отца досталась Сергею Калантаю. Также в фильме снялся актер театра Юрий Радионов.

В ленте снялся и Александр Яценко, в декабре 2022 года сыгравший в пьесе российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".

В этой категории также будут соревноваться фильмы:

Марион;

Milk;

Stomack Bug;

The Flower Stand Silently, Witnessing.

Номинации на BAFTA-2025

Больше номинаций на премию в этом году триллер Эдварда Бергера "Конклав" (12) и испаноязычный музыкальный триллер Жака Одиара "Эмилия Перес" (11).

Среди лидеров также получившая девять номинаций эпопея "Бруталист", за ней следуют "Анора", "Дюна 2" и "Wicked: Чародейка" (по 7).

Российский актер Юрий Борисов, ранее игравший в пропагандистском фильме "Калашников", снимаемом во временно оккупированном Крыму, претендует на награду как лучший актер второго плана за роль в ленте "Анора".

Церемония вручения кинопремии состоится 16 февраля в лондонском Королевском фестивальном зале, а ее ведущим станет звезда сериала "Доктор Кто" Дэвид Теннант.

Райф Файнс в фильме "Конклав"

Лучший фильм

"Бруталист", Брэди Корбет

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец", Джеймс Мэнголд

"Конклав", Эдвард Бергер

"Эмилия Перес", Жак Одиар

"Анора", Шон Бейкер

Лучшая режиссерская работа

Жак Одиар, "Эмилия Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Бреди Корбет, "Бруталист"

Эдвард Бергер, "Конклав"

Коралли Фарже, "Субстанция"

Дэнни Вильнев, "Дюна 2"

Лучший оригинальный сценарий

"Никап"

"Анора"

"Бруталист"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Эмилия Перес"

"Синг-Синг"

"Никелевые ребята"

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

"Конклав"

Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

Лучший актер

Эдриен Броди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Себастиан Стэн, "Ученик"

Колман Доминго, "Синг Синг"

Рейф Файнс, "Конклав"

Гью Грант, "Еретик"

Сирша Ронан

Лучшая актриса

Серша Ронан, "Побег"

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Мики Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Мэриенн Джин-Баптист, "Трудная правда"

Лучшая актриса второго плана

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Джейми Ли Кертис, "Последняя шоугерл"

Селена Гомес, "Эмилия Перес"

Изабелла Росселини, "Конклав"

Лучший актер второго плана

Джереми Стронг, "Ученик"

Кирен Калкин, "Настоящая боль"

Гай Пирс, "Бруталист"

Кларенс Маклин, "Синг-Синг"

Юрий Борисов, "Анора"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Лучший мультфильм

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Уоллес и Громит 2"

"Дикий робот"

Лучший иностранный фильм