Оскар-2025. Три українські фільми потрапили до лонглиста

Американська кіноакадемія оголосила лонглист претендентів на Оскар-2025. До офіційного списку зі 169 стрічок увійшли три українські фільми
Головні тези:
- Три українські фільми потрапили в лонгліст на Оскар-2025 у різних категоріях.
- Серед українських претендентів на Оскар-2025: стрічки “Ля Палісіада”, “Порцелянова війна” та “Мирні люди”, які вражають оригінальністю сюжетів.
- Участь українських стрічок у лонглисті на Оскар-2025 свідчить про високий рівень кіноіндустрії України та її потенціал на світовій сцені кінопродукції.
Три українські фільми потрапили до лонглиста Оскара-2025
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Так, до переліку увійшли наступні українські фільми:
"Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко). Стрічка представлена в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" — Україна, 1996 рік. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.
"Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) — історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.
"Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) — документальна стрічка, створена на основі радіоперехоплень розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.
Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
Телеведучий, сценарист, продюсер і комік, володар премії "Еммі" Конан О’Браєн стане єдиним ведучим 97-ї церемонії вручення премії "Оскар".
Що відомо про українські фільми-претенденти на “Оскар”
Наразі вже відомі списки кінострічок у категоріях "Міжнародний повнометражний фільм", "Повнометражний анімаційний фільм", та "Повнометражний документальний фільм". Загалом у цих списках 169 фільмів.
У категорії "Міжнародний повнометражний фільм" Україну представлятиме дебютна стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.
У категорії "Міжнародний фільм" за отримання Оскару змагатиметься польсько-український фільм "Під вулканом", який розповідає про сім’ю з України, яка застрягла на іспанському острові Тенеріфе через збройне вторгнення окупаційної армії РФ в Україні.
На отримання Оскару також претендує стрічка "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, створена на основі радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами.
"Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому" канадської режисерки Сари МакКарті про дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти. Їх вдалося повернути до України й тепер головні герої відновлюються після пережитого досвіду.
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