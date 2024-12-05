Оскар-2025. Три українські фільми потрапили до лонглиста

Американська кіноакадемія оголосила лонглист претендентів на Оскар-2025. До офіційного списку зі 169 стрічок увійшли три українські фільми

Три українські фільми потрапили до лонглиста Оскара-2025

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Так, до переліку увійшли наступні українські фільми:

"Ля Палісіада" (режисер Філіп Сотниченко). Стрічка представлена в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" — Україна, 1996 рік. За 5 місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.

"Порцелянова війна" (режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв) — історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.

"Мирні люди" (режисерка Оксана Карпович) — документальна стрічка, створена на основі радіоперехоплень розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.

Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Телеведучий, сценарист, продюсер і комік, володар премії "Еммі" Конан О’Браєн стане єдиним ведучим 97-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Що відомо про українські фільми-претенденти на “Оскар”

Наразі вже відомі списки кінострічок у категоріях "Міжнародний повнометражний фільм", "Повнометражний анімаційний фільм", та "Повнометражний документальний фільм". Загалом у цих списках 169 фільмів.

У категорії "Міжнародний повнометражний фільм" Україну представлятиме дебютна стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

У категорії "Міжнародний фільм" за отримання Оскару змагатиметься польсько-український фільм "Під вулканом", який розповідає про сім’ю з України, яка застрягла на іспанському острові Тенеріфе через збройне вторгнення окупаційної армії РФ в Україні.

"Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва розповідає про війну в Україні через життя трьох українців, митців порцелянової анімалістики — Славу Леонтьєва (виступив і в ролі режисера), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Поширити

На отримання Оскару також претендує стрічка "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, створена на основі радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами.