Оскар-2025. Три украинских фильма попали в лонглист

Американская киноакадемия объявила лонглисты претендентов на Оскар-2025. В официальный список из 169 лент вошли три украинских фильма
Главные тезисы
- Три украинских фильма — “Ла Палисиада”, “Фарфоровая война” и “Мирные люди” — попали в лонглист на Оскар-2025 в разных категориях.
- Фильмы удивляют оригинальностью сюжетов и демонстрируют высокий профессиональный уровень украинских киноработ.
- Участие украинских фильмов в лонглисте подчеркивает растущее влияние и потенциал украинской киноиндустрии на мировой арене.
Три украинских фильма попали в лонглист Оскара-2025
Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Так, в список вошли следующие украинские фильмы:
"Ля Палисиада" (режиссер Филипп Сотниченко). Лента представлена в категории "Международный полнометражный фильм" — Украина, 1996 год. За 5 месяцев до моратория на смертную казнь два старика, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.
"Фарфоровая война" (режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев) — история трех украинских художников фарфоровой анималистики, работающих на фоне войны.
"Мирные люди" (режиссер Оксана Карпович) — документальная лента, созданная на основе радиоперехватов разговоров российских оккупантов с семьями, иллюстрирующая их обыденное отношение к жестокости.
Церемония награждения состоится в ночь на 3 марта 2025 в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
Телеведущий, сценарист, продюсер и комик, обладатель премии "Эмми" Конан О'Брайен станет единственным ведущим 97-й церемонии вручения премии "Оскар".
Что известно об украинских фильмах-претендентах на "Оскар"
Уже известны списки кинолент в категориях "Международный полнометражный фильм", "Полнометражный анимационный фильм", и "Полнометражный документальный фильм". Всего в этих списках 169 фильмов.
В категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять дебютная лента "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.
В категории "Международный фильм" за получение Оскара будет соревноваться польско-украинский фильм "Под вулканом", рассказывающий о семье из Украины, застрявшей на испанском острове Тенерифе из-за вооруженного вторжения оккупационной армии РФ в Украине.
На получение Оскара также претендует фильм "Мирные люди" режиссера Оксаны Карпович, созданная на основе радиоперехвата телефонных разговоров российских оккупантов с их семьями.
"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" канадского режиссера Сары МакКарти о детях, которых незаконно вывезли российские оккупанты. Их удалось вернуть в Украину и теперь главные герои восстанавливаются после пережитого опыта.
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