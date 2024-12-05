Оскар-2025. Три украинских фильма попали в лонглист
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Оскар-2025. Три украинских фильма попали в лонглист

Фарфоровая война
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Источник:  Госкино

Американская киноакадемия объявила лонглисты претендентов на Оскар-2025. В официальный список из 169 лент вошли три украинских фильма

Главные тезисы

  • Три украинских фильма — “Ла Палисиада”, “Фарфоровая война” и “Мирные люди” — попали в лонглист на Оскар-2025 в разных категориях.
  • Фильмы удивляют оригинальностью сюжетов и демонстрируют высокий профессиональный уровень украинских киноработ.
  • Участие украинских фильмов в лонглисте подчеркивает растущее влияние и потенциал украинской киноиндустрии на мировой арене.

Три украинских фильма попали в лонглист Оскара-2025

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Так, в список вошли следующие украинские фильмы:

  • "Ля Палисиада" (режиссер Филипп Сотниченко). Лента представлена в категории "Международный полнометражный фильм" — Украина, 1996 год. За 5 месяцев до моратория на смертную казнь два старика, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.

  • "Фарфоровая война" (режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев) — история трех украинских художников фарфоровой анималистики, работающих на фоне войны.

  • "Мирные люди" (режиссер Оксана Карпович) — документальная лента, созданная на основе радиоперехватов разговоров российских оккупантов с семьями, иллюстрирующая их обыденное отношение к жестокости.

Церемония награждения состоится в ночь на 3 марта 2025 в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Телеведущий, сценарист, продюсер и комик, обладатель премии "Эмми" Конан О'Брайен станет единственным ведущим 97-й церемонии вручения премии "Оскар".

Что известно об украинских фильмах-претендентах на "Оскар"

Уже известны списки кинолент в категориях "Международный полнометражный фильм", "Полнометражный анимационный фильм", и "Полнометражный документальный фильм". Всего в этих списках 169 фильмов.

В категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять дебютная лента "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

В категории "Международный фильм" за получение Оскара будет соревноваться польско-украинский фильм "Под вулканом", рассказывающий о семье из Украины, застрявшей на испанском острове Тенерифе из-за вооруженного вторжения оккупационной армии РФ в Украине.

"Фарфоровая война" режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева рассказывает о войне в Украине из-за жизни трех украинцев, художников фарфоровой анималистики — Славы Леонтьевой (выступил и в роли режиссера), его жены Ани Стасенко и Андрея Стефанова.

На получение Оскара также претендует фильм "Мирные люди" режиссера Оксаны Карпович, созданная на основе радиоперехвата телефонных разговоров российских оккупантов с их семьями.

"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" канадского режиссера Сары МакКарти о детях, которых незаконно вывезли российские оккупанты. Их удалось вернуть в Украину и теперь главные герои восстанавливаются после пережитого опыта.

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