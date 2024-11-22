5 украинских фильмов номинированы на Оскар-2025

Что известно об украинских фильмах-претендентах на "Оскар"

Уже известны списки кинолент в категориях "Международный полнометражный фильм", "Полнометражный анимационный фильм" и "Полнометражный документальный фильм". Всего в этих списках 169 фильмов.

В категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять дебютная лента "У Полисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

Создатели фильма определяют жанр как постсоветский нуар.

События разворачиваются в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

Лента рассказывает о судебном психиатре, который должен принять участие в расследовании убийства милиционера. Правоохранители спешат закрыть дело до отмены смертной казни, однако врач не уверен в подсудности обвиняемого.

В категории "Международный фильм" за получение Оскара будет соревноваться польско-украинский фильм "Под вулканом", рассказывающий о семье из Украины, застрявшей на испанском острове Тенерифе из-за вооруженного вторжения оккупационной армии РФ в Украине.

Cценарий фильма написали польский режиссер Дамиан Коцур и Марта Конажевская. Оператором является Никита Кузьменко, известный по работе над фильмами "Памфир", "Живая костер". Главные роли сыграли украинские актеры Роман Луцкий , Анастасия Карпенко, София Березовская и Федор Пугачев.

Кроме лент Филиппа Сотниченко и Дамиана Коцура, в квалификационные списки в категории "Полнометражный документальный фильм" попали еще три украинских и копродукционных фильма:

"Фарфоровая война" режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева рассказывает о войне в Украине из-за жизни трех украинцев, художников фарфоровой анималистики — Славы Леонтьевой (выступил и в роли режиссера), его жены Ани Стасенко и Андрея Стефанова.

На получение Оскара также претендует фильм "Мирные люди" режиссера Оксаны Карпович, созданная на основе радиоперехвата телефонных разговоров российских оккупантов с их семьями.

Они звучат на фоне изображения разрушений, которые в Украину принес оккупант, и поражают обыденным отношением к жестокости по отношению к украинцам.

"После дождя: украденные Путиным дети возвращаются домой" канадского режиссера Сары МакКарти о детях, которых незаконно вывезли российские оккупанты. Их удалось вернуть в Украину и теперь главные герои восстанавливаются после пережитого опыта.

Когда должно пройти вручение кинопремий Оскар

Церемония награждения 97-й премии "Оскар" состоится в ночь на 3 марта. Она традиционно пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен. Он является ведущим вечернего шоу канала NBC "Late Night with Conan O'Brien"

Комик заменит телеведущего Джимми Киммела, который вел церемонию четырежды: впервые это произошло в 2017 году, а дальше Киммел выходил на сцену главной кинопремии мира в 2018, 2023 и 2024 годах.