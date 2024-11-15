Оскар-2025. Американская академия киноискусства избрала ведущего церемонии награждения

Американский комик и телеведущий Конан О'Брайен станет ведущим церемонии награждения "Оскар", которая состоится 2 марта 2025 года.

О'Брайен стал ведущим церемонии награждения Оскар-2025

Об этом сообщила Американская академия киноискусства 15 ноября.

В коротком шутливом видео О'Брайен держит статуэтку и говорит, что победитель кинопремии.

Однако за кадром его провожают на то, что он будет только ведущим, и забирают у него "Оскар".

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

Церемония награждения состоится 2 марта в 2:00 по Киеву.

Он (Конан О'Брайен — Ред.) идеальный человек, чтобы возглавить наш всемирный праздник кино благодаря своему блестящему юмору, любви к фильмам и его опыту работы в прямом эфире. Его удивительная способность общаться с аудиторией объединит зрителей, — сказал гендиректор Академии Билл Крамер. Поделиться

Церемонию 2024 года проводил комик Джимми Киммел. Он уже в четвертый раз был ведущим. Кристалл (9 раз) и Боб Гоуп (11 раз).

О'Брайен впервые станет ведущим "Оскара". Он известен благодаря своему шоу "Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном", а также был сценаристом мультсериала "Симпсоны".

Кинопремия "Оскар"

Кинопремия "Оскар": что известно

Академию кинематографических искусств и наук основали в 1927 году. Она объединяет более 10500 самых успешных художников и лидеров киноиндустрии. Именно эта организация учредила и проводит кинопремию "Оскар" с 1927 года.

Позолоченную статуэтку начали вручать с 1939 года, ее дизайн разработали художественный директор компании MGM Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. Это рыцарь с мечом, стоящим на кинобобине с пятью спицами, символизирующими пять кинопрофессий: актерскую, сценаристскую, режиссерскую, продюсерскую и техническую. Поделиться

В 2024 году церемония награждения "Оскар" прошла 10 марта. Больше всего наград собрал "Оппенгеймер" — семь (лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучший актер второго плана). "Бедные создания" получили четыре награды, в частности Эмма Стоун во второй раз одержала победу в категории "Лучшая актриса".