Оскар-2025. Украина выбрала фильм-претендент на самую престижную кинопремию мира
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Оскар-2025. Украина выбрала фильм-претендент на самую престижную кинопремию мира

Украинский Оскаровский Комитет
Оскар
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Украинский Оскаровский Комитет на заседании 9 сентября избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Главные тезисы

  • Фильм «Ла Палисиада» режиссера Филиппа Сотниченко будет представлять Украину на Оскар-2025 в категории “Лучший международный полнометражный фильм”.
  • Украинский Оскаровский Комитет выбрал претендента путем голосования среди 14 членов, которые внимательно проанализировали все представленные работы.
  • Фильм «Ла Палисиада» рассказывает историю двух друзей, расследующих убийство коллеги в условиях введения моратория на смертную казнь в Украине в 1996 году.

От Украины на Оскар-2025 поедет "Ла Палисиада"

Избран претендент от Украины на участие в отборе на 97-ю премию "Оскар"

Им стал фильм "Ла Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

В фильме рассказывается о 1996 году. в Украине, когда через пять месяцев введут мораторий на смертную казнь. Два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.

Фильм был избран путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была страстной и конструктивной. В результате голосования претендентом избран фильм "Ла Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке! — Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.

Стали известны фильмы-претенденты от Украины на премию Оскар-2025

Украинский Оскаровский Комитет завершил приём заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар 2025". За право соперничать за награду американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины сразятся 4 ленты.

В национальном отборе принимали участие четыре фильма:

  • "Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко,

  • "Ла Палисиада", реж. Филипп Сотниченко,

  • "Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий,

  • "Мирные люди", реж. Оксана Карпович.

Украинский Оскаровский Комитет проверит фильмы на соответствие требованиям американской академии и 9 сентября проведет заседание по определению кандидата.

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