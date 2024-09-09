Оскар-2025. Украина выбрала фильм-претендент на самую престижную кинопремию мира

Украинский Оскаровский Комитет на заседании 9 сентября избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

От Украины на Оскар-2025 поедет "Ла Палисиада"

Избран претендент от Украины на участие в отборе на 97-ю премию "Оскар"

Им стал фильм "Ла Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.

В фильме рассказывается о 1996 году. в Украине, когда через пять месяцев введут мораторий на смертную казнь. Два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги. Поделиться

Фильм был избран путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была страстной и конструктивной. В результате голосования претендентом избран фильм "Ла Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке! — Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета. Поделиться

Стали известны фильмы-претенденты от Украины на премию Оскар-2025

Украинский Оскаровский Комитет завершил приём заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар 2025". За право соперничать за награду американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины сразятся 4 ленты.

В национальном отборе принимали участие четыре фильма:

"Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко,

"Ла Палисиада", реж. Филипп Сотниченко,

"Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий,

"Мирные люди", реж. Оксана Карпович.

Украинский Оскаровский Комитет проверит фильмы на соответствие требованиям американской академии и 9 сентября проведет заседание по определению кандидата.