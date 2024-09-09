Оскар-2025. Украина выбрала фильм-претендент на самую престижную кинопремию мира

Украинский Оскаровский Комитет на заседании 9 сентября избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Главные тезисы
- Фильм «Ла Палисиада» режиссера Филиппа Сотниченко будет представлять Украину на Оскар-2025 в категории “Лучший международный полнометражный фильм”.
- Украинский Оскаровский Комитет выбрал претендента путем голосования среди 14 членов, которые внимательно проанализировали все представленные работы.
- Фильм «Ла Палисиада» рассказывает историю двух друзей, расследующих убийство коллеги в условиях введения моратория на смертную казнь в Украине в 1996 году.
От Украины на Оскар-2025 поедет "Ла Палисиада"
Избран претендент от Украины на участие в отборе на 97-ю премию "Оскар"
Им стал фильм "Ла Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко.
Фильм был избран путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.
Стали известны фильмы-претенденты от Украины на премию Оскар-2025
Украинский Оскаровский Комитет завершил приём заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар 2025". За право соперничать за награду американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины сразятся 4 ленты.
В национальном отборе принимали участие четыре фильма:
"Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко,
"Ла Палисиада", реж. Филипп Сотниченко,
"Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий,
"Мирные люди", реж. Оксана Карпович.
Украинский Оскаровский Комитет проверит фильмы на соответствие требованиям американской академии и 9 сентября проведет заседание по определению кандидата.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-