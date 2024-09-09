Оскар-2025. Україна обрала фільм-претендент на найпрестижнішу кінопремію світу

Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на 97-му премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.
Головні тези:
- Фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка представить Україну на Оскар-2025 у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.
- Засідання Українського Оскарівського Комітету відбулося 9 вересня, де вирішувалася кандидатура на участь в премії Оскар-2025.
- У фільмі «Ля Палісіада» розповідається історія двох друзів, що розслідують вбивство свого колеги в умовах введення мораторію на смертну кару в Україні 1996 року.
- Комітет вибрав фільм шляхом голосування серед 14 членів, які уважно проаналізували всі подані роботи та обговорили кожен аспект поданих фільмів.
Від України на Оскар-2025 поїде “Ля Палісіада”
Обрано претендента від України на участь у відборі на 97-му премію “Оскар”
Ним став фільм “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка.
Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.
Стали відомі фільми-претенденти від України на премію Оскар-2025
Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар 2025". За право змагатися за нагороду американської академії кінематографічних мистецтв та наук у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України поборються 4 стрічки.
У національному відборі брали участь чотири фільми:
"Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко,
"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко,
"Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький,
"Мирні люди", реж. Оксана Карпович.
Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам американської академії та 9 вересня проведе засідання для визначення кандидата.
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