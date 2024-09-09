Оскар-2025. Україна обрала фільм-претендент на найпрестижнішу кінопремію світу

Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на 97-му премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Від України на Оскар-2025 поїде “Ля Палісіада”

Обрано претендента від України на участь у відборі на 97-му премію “Оскар”

Ним став фільм “Ля Палісіада” режисера Філіпа Сотниченка.

У фільмі розповідається про 1996 рік. в Україні, коли через 5 місяців введуть мораторій на смертну кару. Двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, розслідують вбивство свого колеги. Поширити

Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах! — Дмитро Сухолиткий-Собчук, Голова Українського Оскарівського Комітету. Поширити

Стали відомі фільми-претенденти від України на премію Оскар-2025

Український Оскарівський Комітет завершив прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар 2025". За право змагатися за нагороду американської академії кінематографічних мистецтв та наук у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України поборються 4 стрічки.

У національному відборі брали участь чотири фільми:

"Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко,

"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко,

"Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький,

"Мирні люди", реж. Оксана Карпович.

Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам американської академії та 9 вересня проведе засідання для визначення кандидата.