В Польше выбрали номинантом на Оскар фильм о семье из Украины с украинскими актерами
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В Польше выбрали номинантом на Оскар фильм о семье из Украины с украинскими актерами

Кадр из фильма "Под вулканом"
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Источник:  Deadline

Польша номинирует на премии Оскар в следующем году фильм "Под вулканом" режиссера Дамиана Коцура об украинской семье в начале развязанной Россией преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Фильм “Под вулканом” режиссера Дамиана Коцура о семье из Украины в начале войны с Россией номинирован на Оскар Польшей.
  • Украинские актеры исполнили главные роли в фильме, затрагивающем актуальные темы современности - войны и миграции.
  • Фильм “Ля Палисиада” от Украины также номинирован на Оскар и рассказывает о расследовании убийства милиционера в 1996 году.
  • Лента “Под вулканом” затрагивает сложные семейные конфликты в условиях военного конфликта, вызывая интерес у кинолюбителей и критиков.
  • Фильмы о современных реалиях, представленные Польшей и Украиной на Оскар, показывают важные аспекты современного мира и вызывают размышления у зрителей.

Что известно о номинанте на Оскар от Польши — ленту "Под вулканом"

Сценаристами фильма выступили Дамиан Коцур и Марта Конажевская. Оператором выступил украинец Никита Кузьменко, известный по лентам "Памфир", "Живая ватра".

В главных ролях также украинские актеры — Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская да Федор Пугачев.

Лента рассказывает историю об украинской семье Коваленко, которая в начале вторжения преступной армии РФ в Украину находилась в отпуске на испанском острове Тенерифе.

Из туристов украинцы мгновенно превращаются в беженцев. История изображается от личности 16-летней дочери Софии.

Состояние неожиданности, неопределенности и потери усугубляет семейные конфликты... Лента, выполненная в аскетической форме, затрагивает самые сложные темы современности — войны, миграции — оставляя у зрителя ощущение, что каждый из нас может оказаться под просыпающимся вулканом… Неразрешенные конфликты выходят на поверхность , и страх, испытываемый членами семьи, смешивается с чувством вины, — отмечают представители польского комитета по кинопремии Оскар.

Уже на следующей неделе этот фильм должен открыть 49-й Фестиваль польского кино в Гдыне.

Мировая премьера драмы прошла недавно на кинофестивале в Торонто.

Что известно о фильме от Украины, номинированном на Оскар

По результатам заседания 9 сентября украинский Оскаровский Комитет избрал для номинации на Оскар фильм Филиппа Сотниченко "У Палисиада".

Лента Сотниченко рассказывает о судебном психиатре, который должен принять участие в расследовании убийства милиционера.

Правоохранители спешат закрыть дело до отмены смертной казни, однако врач не уверен в подсудности обвиняемого.

События происходят в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

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