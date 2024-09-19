Польша номинирует на премии Оскар в следующем году фильм "Под вулканом" режиссера Дамиана Коцура об украинской семье в начале развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Фильм “Под вулканом” режиссера Дамиана Коцура о семье из Украины в начале войны с Россией номинирован на Оскар Польшей.
- Украинские актеры исполнили главные роли в фильме, затрагивающем актуальные темы современности - войны и миграции.
- Фильм “Ля Палисиада” от Украины также номинирован на Оскар и рассказывает о расследовании убийства милиционера в 1996 году.
- Лента “Под вулканом” затрагивает сложные семейные конфликты в условиях военного конфликта, вызывая интерес у кинолюбителей и критиков.
- Фильмы о современных реалиях, представленные Польшей и Украиной на Оскар, показывают важные аспекты современного мира и вызывают размышления у зрителей.
Что известно о номинанте на Оскар от Польши — ленту "Под вулканом"
Сценаристами фильма выступили Дамиан Коцур и Марта Конажевская. Оператором выступил украинец Никита Кузьменко, известный по лентам "Памфир", "Живая ватра".
В главных ролях также украинские актеры — Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская да Федор Пугачев.
Лента рассказывает историю об украинской семье Коваленко, которая в начале вторжения преступной армии РФ в Украину находилась в отпуске на испанском острове Тенерифе.
Из туристов украинцы мгновенно превращаются в беженцев. История изображается от личности 16-летней дочери Софии.
Уже на следующей неделе этот фильм должен открыть 49-й Фестиваль польского кино в Гдыне.
Мировая премьера драмы прошла недавно на кинофестивале в Торонто.
Что известно о фильме от Украины, номинированном на Оскар
По результатам заседания 9 сентября украинский Оскаровский Комитет избрал для номинации на Оскар фильм Филиппа Сотниченко "У Палисиада".
Лента Сотниченко рассказывает о судебном психиатре, который должен принять участие в расследовании убийства милиционера.
Правоохранители спешат закрыть дело до отмены смертной казни, однако врач не уверен в подсудности обвиняемого.
События происходят в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.
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