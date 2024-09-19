Польша номинирует на премии Оскар в следующем году фильм "Под вулканом" режиссера Дамиана Коцура об украинской семье в начале развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о номинанте на Оскар от Польши — ленту "Под вулканом"

Сценаристами фильма выступили Дамиан Коцур и Марта Конажевская. Оператором выступил украинец Никита Кузьменко, известный по лентам "Памфир", "Живая ватра".

В главных ролях также украинские актеры — Роман Луцкий, Анастасия Карпенко, София Березовская да Федор Пугачев.

Лента рассказывает историю об украинской семье Коваленко, которая в начале вторжения преступной армии РФ в Украину находилась в отпуске на испанском острове Тенерифе.

Из туристов украинцы мгновенно превращаются в беженцев. История изображается от личности 16-летней дочери Софии.

Состояние неожиданности, неопределенности и потери усугубляет семейные конфликты... Лента, выполненная в аскетической форме, затрагивает самые сложные темы современности — войны, миграции — оставляя у зрителя ощущение, что каждый из нас может оказаться под просыпающимся вулканом… Неразрешенные конфликты выходят на поверхность , и страх, испытываемый членами семьи, смешивается с чувством вины, — отмечают представители польского комитета по кинопремии Оскар. Поделиться

Уже на следующей неделе этот фильм должен открыть 49-й Фестиваль польского кино в Гдыне.

Мировая премьера драмы прошла недавно на кинофестивале в Торонто.

Что известно о фильме от Украины, номинированном на Оскар

По результатам заседания 9 сентября украинский Оскаровский Комитет избрал для номинации на Оскар фильм Филиппа Сотниченко "У Палисиада".

Лента Сотниченко рассказывает о судебном психиатре, который должен принять участие в расследовании убийства милиционера.

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