Польша номінує на премією Оскар у наступному році фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура про українську родину на початку розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про номінанта на Оскар від Польщі — стрічку "Під вулканом"

Зазначається, що сценарістами фільму виступили Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором виступив українець Микита Кузьменко, відомий за стрічками "Памфір", "Жива ватра".

У головних ролях також українські актори — Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.

Стрічка розповідає історію про українську родину Коваленків, яка на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну перебувала у відпустці на іспанському острові Тенеріфе.

З туристів українці миттєво перетворюються на біженців. Історія зображується від особи 16-річної доньки Софії.

Стан несподіванки, невизначеності та втрати посилює сімейні конфлікти... Стрічка, виконана в аскетичній формі, торкається найскладніших тем сучасності — війни, міграції — залишаючи у глядача відчуття, що кожен з нас може опинитися під вулканом, що прокидається… Невирішені конфлікти виходять на поверхню, і страх, який відчувають члени сім’ї, змішується з почуттям провини, — зазначають представники польського комітету з кінопремії Оскар. Поширити

Вже наступного тижня ця стрічка має відкрити 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині.

Світова прем'єра драми відбулася нещодавно на кінофестивалі в Торонто.

Що відомо про фільм від України, номінований на Оскар

За результатами засідання 9 вересня український Оскарівський Комітет обрав для номінації на Оскар стрічку Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

Стрічка Сотниченка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера.

Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого.

Події відбуваються в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.