Польша номінує на премією Оскар у наступному році фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура про українську родину на початку розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Фільм "Під вулканом" розповідає історію української родини на фоні російської агресії проти України.
- У стрічці головні ролі виконали українські актори, а оператором виступив Микита Кузьменко.
- Фільм торкається актуальних тем сучасності, таких як війна та міграція, залишаючи у глядачів глибокі емоції та роздуми.
- Українська стрічка, номінована на Оскар - "Ля Палісіада", розповідає про судового психіатра та розслідування ним вбивства міліціонера.
Що відомо про номінанта на Оскар від Польщі — стрічку "Під вулканом"
Зазначається, що сценарістами фільму виступили Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором виступив українець Микита Кузьменко, відомий за стрічками "Памфір", "Жива ватра".
У головних ролях також українські актори — Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.
Стрічка розповідає історію про українську родину Коваленків, яка на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну перебувала у відпустці на іспанському острові Тенеріфе.
З туристів українці миттєво перетворюються на біженців. Історія зображується від особи 16-річної доньки Софії.
Вже наступного тижня ця стрічка має відкрити 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині.
Світова прем'єра драми відбулася нещодавно на кінофестивалі в Торонто.
Що відомо про фільм від України, номінований на Оскар
За результатами засідання 9 вересня український Оскарівський Комітет обрав для номінації на Оскар стрічку Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".
Стрічка Сотниченка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера.
Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого.
Події відбуваються в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.
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