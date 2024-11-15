Оскар-2025. Американська академія кіномистецтва обрала ведучого церемонії нагородження

Американський комік та телеведучий Конан О'Браєн стане ведучим церемонії нагородження "Оскар", що відбудеться 2 березня 2025 року.
Головні тези:
- Конан О'Браєн стане ведучим церемонії нагородження Оскар-2025 за вибором Американської академії кіномистецтва.
- Церемонія відбудеться 2 березня о 2:00 за київським часом і обіцяє бути насиченою розвагами та емоціями.
- Дизайн позолоченої статуетки "Оскар" символізує п'ять кінопрофесій: акторську, сценаристську, режисерську, продюсерську та технічну, започаткований у 1939 році.
О'Браєн став ведучим церемонії нагородження Оскар-2025
Про це повідомила Американська академія кіномистецтва 15 листопада.
У короткому жартівливому відео О'Браєн тримає статуетку та каже, що є переможцем кінопремії.
Однак за кадром його виправляють на те, що він буде лише ведучим, та забирають у нього "Оскар".
Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!— The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024
Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq
Церемонія нагородження відбудеться 2 березня о 2:00 за київським часом.
Церемонію 2024 року проводив комік Джиммі Кіммел. Він уже вчетверте був ведучим (у 2017, 2018 та 2023 роках). Стільки ж разів цю роль виконували Вупі Голдберґ і Джек Леммон. За кількістю проведених церемоній їх перевершили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Гоуп (11 разів).
О'Браєн уперше стане ведучим "Оскара". Він відомий завдяки своєму шоу "Пізня ніч із Конаном О'Браєном", а також був сценаристом мультсеріалу "Сімпсони".
Кінопремія "Оскар": що відомо
Академію кінематографічних мистецтв і наук заснували 1927 року. Вона об'єднує понад 10 500 найуспішніших митців і лідерів кіноіндустрії. Саме ця організація заснувала і проводить кінопремію "Оскар" з 1927 року.
У 2024 році церемонія нагородження "Оскар" відбулася 10 березня. Найбільше нагород зібрав "Оппенгеймер" — сім (найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, найкращий актор другого плану тощо). "Бідолашні створіння" отримали чотири нагороди, зокрема Емма Стоун удруге здобула перемогу в категорії "Найкраща акторка".
Крім того, фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобув першу історичну перемогу для України — стрічка виборола "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.
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