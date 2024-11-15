Оскар-2025. Американська академія кіномистецтва обрала ведучого церемонії нагородження

Американський комік та телеведучий Конан О'Браєн стане ведучим церемонії нагородження "Оскар", що відбудеться 2 березня 2025 року.

О'Браєн став ведучим церемонії нагородження Оскар-2025

Про це повідомила Американська академія кіномистецтва 15 листопада.

У короткому жартівливому відео О'Браєн тримає статуетку та каже, що є переможцем кінопремії.

Однак за кадром його виправляють на те, що він буде лише ведучим, та забирають у нього "Оскар".

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

Церемонія нагородження відбудеться 2 березня о 2:00 за київським часом.

Він (Конан О'Браєн — Ред.) ідеальна людина, щоби очолити наше всесвітнє свято кіно завдяки своєму блискучому гумору, любові до фільмів і його досвіду роботи в прямому ефірі. Його дивовижна здатність спілкуватися з аудиторією об'єднає глядачів, — сказав гендиректор Академії Білл Крамер. Поширити

Церемонію 2024 року проводив комік Джиммі Кіммел. Він уже вчетверте був ведучим (у 2017, 2018 та 2023 роках). Стільки ж разів цю роль виконували Вупі Голдберґ і Джек Леммон. За кількістю проведених церемоній їх перевершили лише Джонні Карсон (5 разів), Біллі Крістал (9 разів) та Боб Гоуп (11 разів).

О'Браєн уперше стане ведучим "Оскара". Він відомий завдяки своєму шоу "Пізня ніч із Конаном О'Браєном", а також був сценаристом мультсеріалу "Сімпсони".

Кінопремія “Оскар”

Кінопремія "Оскар": що відомо

Академію кінематографічних мистецтв і наук заснували 1927 року. Вона об'єднує понад 10 500 найуспішніших митців і лідерів кіноіндустрії. Саме ця організація заснувала і проводить кінопремію "Оскар" з 1927 року.

Позолочену статуетку почали вручати з 1939 року, її дизайн розробили художній директор компанії MGM Седрік Гіббонс і скульптор Джордж Стенлі. Це лицар з мечем, що стоїть на кінобобіні з п'ятьма спицями, які символізують п'ять кінопрофесій: акторську, сценаристську, режисерську, продюсерську та технічну. Поширити

У 2024 році церемонія нагородження "Оскар" відбулася 10 березня. Найбільше нагород зібрав "Оппенгеймер" — сім (найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор, найкращий актор другого плану тощо). "Бідолашні створіння" отримали чотири нагороди, зокрема Емма Стоун удруге здобула перемогу в категорії "Найкраща акторка".