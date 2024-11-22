5 українських фільмів номіновано на Оскар-2025

Американська кіноакадемія оприлюднила списки фільмів, які претендують на отримання 97-ї кінопремії "Оскар", серед яких 5 українських фільмів.

Що відомо про українські фільми-претенденти на “Оскар”

Наразі вже відомі списки кінострічок у категоріях "Міжнародний повнометражний фільм", "Повнометражний анімаційний фільм", та "Повнометражний документальний фільм". Загалом у цих списках 169 фільмів.

У категорії "Міжнародний повнометражний фільм" Україну представлятиме дебютна стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

Творці фільму визначають жанр як пострадянський нуар.

Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Стрічка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого.

У категорії "Міжнародний фільм" за отримання Оскару змагатиметься польсько-український фільм "Під вулканом", який розповідає про сім’ю з України, яка застрягла на іспанському острові Тенеріфе через збройне вторгнення окупаційної армії РФ в Україні.

Cценарій стрічки написали польський режисер Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором є Микита Кузьменко, відомий за робою над фільмами "Памфір", "Жива ватра". Головні ролі зіграли українські актори Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.

Крім стрічок Філіпа Сотниченка та Даміана Коцура, до кваліфікаційних списків у категорії "Повнометражний документальний фільм" потрапили ще три українські та копродукційні фільми:

"Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва розповідає про війну в Україні через життя трьох українців, митців порцелянової анімалістики — Славу Леонтьєва (виступив і в ролі режисера), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова.

На отримання Оскару також претендує стрічка "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, створена на основі радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами.

Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.

"Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому" канадської режисерки Сари МакКарті про дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти. Їх вдалося повернути до України й тепер головні герої відновлюються після пережитого досвіду.

Коли має пройти вручення кінопремій Оскар

Церемонія нагородження 97-ї премії "Оскар" відбудеться в ніч на 3 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії стане американський комік Конан О’Брайен. Він є ведучим вечірнього шоу каналу NBC "Late Night with Conan O'Brien"

Комік замінить телеведучого Джиммі Кіммела, що вів церемонію чотири рази: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018, 2023 та 2024 роках.