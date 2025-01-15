Український фільм очолив чарт найпопулярніших стрічок на Netflix — відео

10 січня на Netflix з’явилася комедія "Збори ОСББ" режисера Міті Шмурака, яка вже встигла стати найпопулярнішою в Україні. Картина очолила рейтинг переглядів на платформі завдяки своєму легкому сюжету та яскравому акторському складу.
Головні тези:
- Український фільм «Збори ОСББ» став лідером за популярністю на Netflix завдяки цікавому сюжету та яскравим героям.
- Стрічка відображає сучасну ситуацію в Україні через призму конфліктів між мешканцями через електропостачання.
- Рейтинг піратських сайтів в Україні вказує на популярність онлайн-кінотеатрів та потребу в доступі до контенту.
- Netflix в Україні має відносно невелику аудиторію порівняно з піратськими платформами, які активно обходять блокування.
- Легальні стримінгові сервіси, такі як Megogo та Sweet.tv, поступово здобувають популярність серед глядачів в Україні.
Про що фільм "Збори ОСББ"
Сюжет стрічки розгортається навколо зборів мешканців багатоповерхівки, які вирішують, чи варто купувати генератор на випадок зимового блекауту. Виявляється, одного генератора недостатньо для забезпечення всіх квартир, що породжує суперечки між сусідами.
Фільм влучно відображає сучасну ситуацію в Україні, де через російські атаки на інфраструктуру часто виникають перебої з електроенергією.
У фільмі знялися Антоніна Хижняк, Міша Лебіга, Олександр Рудинський, Ольга Сумська, Михайло Кукуюк, Євген Янович та інші.
Які платформи контенту в Україні є найбільш популярними
За даними ініціативи Uablocklist, серед 50 найбільш популярних в Україні ресурсів з перегляду відеоконтенту станом на початок грудня 2024 року було 8 піратських.
При цьому кількість переглядів відеоконтенту на стрімінговій платформі Netflix у 30 разів менша за платформу UAKino.
Для уникнення блокування та санкцій піратські сайти в Україні постійно змінюють домени.
Серед найбільш популярних піратських сайтів в Україні:
UAKino — 122 873 400 відвідувачів;
Filmix — 40 407 625 відвідувачів;
Rezka — 22 463 244 відвідувачі;
Kinogo — 21 501 250 відвідувачів;
Kinobar — 12 405 000 відвідувачів.
Підсумки відвідувань популярних піратських сайтів на різних доменах:
UAKino — 127 939 800 відвідувань;
HDRezka — 83 307 599 відвідувань;
Filmix — 41 209 383 відвідування;
Kinogo — 34 141 666 відвідувань;
Kinokrad — 6 467 792 відвідування.
При цьому у Uablocklist зазначають, що це лише трафік, який проходить через українських провайдерів без використання VPN, отже загальна кількість відвідувачів може бути набагато вищою.
Показники відвідувань за місяць легальних стримінгових сервісів та онлайн-кінотеатрів в Україні:
Netflix.com — 4 311 752;
Tv.apple.com — 74 228;
Primevideo.com — 527 825;
Megogo.net — 6 288 821;
Sweet.tv — 2 359 200;
Tv.kyivstar.ua — 2 020 992.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-