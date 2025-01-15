Украинский фильм возглавил чарт самых популярных лент на Netflix — видео

10 января на Netflix появилась комедия " Собрание ОСМД" режиссера Мити Шмурака, которая уже успела стать самой популярной в Украине. Картина возглавила рейтинг просмотров на платформе благодаря своему легкому сюжету и яркому актерскому составу.

О чем фильм "Собрание ОСМД"

Сюжет ленты разворачивается вокруг собраний обитателей многоэтажки, решающих, стоит ли покупать генератор на случай зимнего блекаута. Оказывается, одного генератора недостаточно для обеспечения всех квартир, что рождает споры между соседями.

Борьба за электроэнергию становится метафорой более широких проблем. В процессе конфликтов между жителями раскрываются их глубокие переживания, оскорбления и недоразумения, накопленные за годы совместной жизни в одном доме. Поделиться

Фильм точно отражает современную ситуацию в Украине, где из-за российских атак на инфраструктуру часто возникают перебои с электроэнергией.

В фильме снялись Антонина Хижняк, Миша Лебига, Александр Рудинский, Ольга Сумская, Михаил Кукуюк, Евгений Янович и другие.

Какие платформы контента в Украине наиболее популярны

По данным инициативы Uablocklist, среди 50 наиболее популярных в Украине ресурсов по просмотру видеоконтента на начало декабря 2024 года было 8 пиратских.

При этом количество просмотров видеоконтента на стреминговой платформе Netflix в 30 раз меньше платформы UAKino.

Во избежание блокировки и санкций пиратские сайты в Украине постоянно меняют домены.

Среди наиболее популярных пиратских сайтов в Украине:

UAKino — 122 873 400 посетителей;

Filmix — 40 407 625 посетителей;

Rezka — 22 463 244 посетителя;

Kinogo — 21 501 250 посетителей;

Kinobar — 12 405 000 посетителей.

Итоги посещений популярных пиратских сайтов на разных доменах :

UAKino — 127 939 800 посещений;

HDRezka — 83 307 599 посещений;

Filmix — 41 209 383 посещения;

Kinogo — 34 141 666 посещений;

Kinokrad — 6 467 792 посещения.

При этом в Uablocklist отмечают, что это лишь трафик, который проходит через украинских провайдеров без использования VPN, так что общее количество посетителей может быть намного выше.

Показатели посещений за месяц легальных стриминговых сервисов и онлайн кинотеатров в Украине: