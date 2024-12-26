Стриминговая платформа Netflix выпустила второй сезон популярного корейского сериала "Игра в кальмара".
Главные тезисы
- Второй сезон “Игры в кальмара” на Netflix включает 7 эпизодов и освещает события через 3 года после первого сезона.
- Новый сезон сериала демонстрирует ужасающие сцены и исследование алчности и жестокости через глобальный кризис.
- Герой Сон Ги Хун возвращается к смертельным состязаниям с целью положить конец ужасным играм на выживание.
- Корейский сериал “Игра в кальмара” пользуется популярностью благодаря сложному сюжету и выдающемуся актерскому мастерству Ли Чон Че.
- Третий сезон “Игры в кальмара” будет финальным и выйдет в 2025 году, завершая антиутопическую историю.
Что известно о новом сезоне сериала "Игра в кальмара"
Новый сезон включает в себя 7 эпизодов, которые уже доступны для просмотра на Netflix. События проходят через 3 года после завершения сюжета первого сезона.
Режиссером сериала остался Хван Дон Хек, также написавший сценарий к новому сезону.
Таким образом, герой с первого сезона Сон Ги Хун под номером 456 возвращается к участию в смертельных соревнованиях.
Он имеет целью положить конец ужасающим играм на выживание.
Что говорят критики по поводу нового сезона "Игры в кальмара"
По информации журналистов издания Variety, новый сезон "Игры в кальмара" вызывает глубокую тревогу и насыщен чрезвычайно жестокими сценами.
Уже известно, что у сериала будет и третий сезон — он будет финальным и выйдет в 2025 году.
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