Что известно о новом сезоне сериала "Игра в кальмара"

Новый сезон включает в себя 7 эпизодов, которые уже доступны для просмотра на Netflix. События проходят через 3 года после завершения сюжета первого сезона.

Режиссером сериала остался Хван Дон Хек, также написавший сценарий к новому сезону.

Во втором сезоне исследуется, как Ги Хун придерживается своих слов после того, как покинул аэропорт. Попытки Ги Хуна выяснить, кто эти люди и почему они делают то, что делают, — это основная история второго сезона, — рассказывает режиссер. Поделиться

Таким образом, герой с первого сезона Сон Ги Хун под номером 456 возвращается к участию в смертельных соревнованиях.

Он имеет целью положить конец ужасающим играм на выживание.

Кадр со второго сезона сериала "Игра в кальмара"

В первом сезоне было место для того, чтобы показать разные черты характера Ги Хуна, такие как его оптимистический характер и положительная энергия. На этот раз мы сосредоточились на его решимости, — объясняет мотивы своего персонажа актер Ли Чон Че. Поделиться

Что говорят критики по поводу нового сезона "Игры в кальмара"

По информации журналистов издания Variety, новый сезон "Игры в кальмара" вызывает глубокую тревогу и насыщен чрезвычайно жестокими сценами.

Как жуткое исследование алчности, жестокости и культуры поклонения деньгам, второй сезон "Игры в кальмара" не столько антиутопичен, сколько отражает постоянно углубляющийся глобальный кризис, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Уже известно, что у сериала будет и третий сезон — он будет финальным и выйдет в 2025 году.