Що відомо про новий сезон серіалу “Гра в кальмара”

Новий сезон включає 7 епізодів, які вже доступні для перегляду на Netflix. Події відбуваються через 3 роки після завершення сюжету першого сезону.

Режисером серіалу залишився Хван Дон Хьок, який також написав сценарій до нового сезону.

У другому сезоні досліджується, як Гі Хун дотримується своїх слів після того, як покинув аеропорт. Намагання Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, — це основна історія другого сезону, — розповідає режисер. Поширити

Таким чином герой з першого сезону Сон Гі Хун під номером 456 повертається до участі у смертельних змаганнях.

Він має на меті покласти край жахливим іграм на виживання.

Кадр з другого сезону серіалу “Гра в кальмара”

У першому сезоні було місце для того, щоб показати різні риси характеру Гі Хуна, такі як його оптимістичний характер і позитивна енергія. Цього разу ми зосередилися на його рішучості, — пояснює мотиви свого персонажа актор Лі Чон Че. Поширити

Що кажуть критики щодо нового сезону “Гри в кальмара”

За інформацією журналістів видання Variety, новий сезон “Гри в кальмара” викликає глибоку тривогу і насичений надзвичайно жорстокими сценами.

Як моторошне дослідження жадібності, жорстокості та культури поклоніння грошам, другий сезон "Гри в кальмара" не стільки антиутопічний, скільки відображає глобальну кризу, що постійно поглиблюється, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Вже відомо, що серіал матиме і третій сезон — він буде фінальним і вийде у 2025 році.