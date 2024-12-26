Netflix випустив другий сезон серіалу "Гра в кальмара"
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Шоу-бізнес
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Netflix випустив другий сезон серіалу "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" другий сезон
Джерело:  Variety

Стрімінгова платформа Netflix випустила другий сезон ставшого популярним корейського серіалу "Гра в кальмара".

Головні тези:

  • Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" має 7 епізодів та висвітлює події через 3 роки після завершення першого сезону.
  • У новому сезоні герой Сон Гі Хун повертається до смертельних змагань з метою покласти край жахливим іграм на виживання.
  • Критики описують другий сезон як моторошне дослідження жадібності та жорстокості, в якому відображена глобальна криза.
  • Серіал "Гра в кальмара" отримав популярність за рахунок складного сюжету та акторської майстерності у виконанні Лі Чон Че.
  • Згідно з інформацією, серіал отримає третій сезон, який буде фінальним та вийде у 2025 році.

Що відомо про новий сезон серіалу “Гра в кальмара”

Новий сезон включає 7 епізодів, які вже доступні для перегляду на Netflix. Події відбуваються через 3 роки після завершення сюжету першого сезону.

Режисером серіалу залишився Хван Дон Хьок, який також написав сценарій до нового сезону.

У другому сезоні досліджується, як Гі Хун дотримується своїх слів після того, як покинув аеропорт. Намагання Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, — це основна історія другого сезону, — розповідає режисер.

Таким чином герой з першого сезону Сон Гі Хун під номером 456 повертається до участі у смертельних змаганнях.

Він має на меті покласти край жахливим іграм на виживання.

Netflix випустив другий сезон моторошного серіалу “Гра в кальмара”
Кадр з другого сезону серіалу “Гра в кальмара”

У першому сезоні було місце для того, щоб показати різні риси характеру Гі Хуна, такі як його оптимістичний характер і позитивна енергія. Цього разу ми зосередилися на його рішучості, — пояснює мотиви свого персонажа актор Лі Чон Че.

Що кажуть критики щодо нового сезону “Гри в кальмара”

За інформацією журналістів видання Variety, новий сезон “Гри в кальмара” викликає глибоку тривогу і насичений надзвичайно жорстокими сценами.

Як моторошне дослідження жадібності, жорстокості та культури поклоніння грошам, другий сезон "Гри в кальмара" не стільки антиутопічний, скільки відображає глобальну кризу, що постійно поглиблюється, — підкреслюється у матеріалі видання.

Вже відомо, що серіал матиме і третій сезон — він буде фінальним і вийде у 2025 році.

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