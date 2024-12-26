Стрімінгова платформа Netflix випустила другий сезон ставшого популярним корейського серіалу "Гра в кальмара".
Головні тези:
- Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" має 7 епізодів та висвітлює події через 3 роки після завершення першого сезону.
- У новому сезоні герой Сон Гі Хун повертається до смертельних змагань з метою покласти край жахливим іграм на виживання.
- Критики описують другий сезон як моторошне дослідження жадібності та жорстокості, в якому відображена глобальна криза.
- Серіал "Гра в кальмара" отримав популярність за рахунок складного сюжету та акторської майстерності у виконанні Лі Чон Че.
- Згідно з інформацією, серіал отримає третій сезон, який буде фінальним та вийде у 2025 році.
Що відомо про новий сезон серіалу “Гра в кальмара”
Новий сезон включає 7 епізодів, які вже доступні для перегляду на Netflix. Події відбуваються через 3 роки після завершення сюжету першого сезону.
Режисером серіалу залишився Хван Дон Хьок, який також написав сценарій до нового сезону.
Таким чином герой з першого сезону Сон Гі Хун під номером 456 повертається до участі у смертельних змаганнях.
Він має на меті покласти край жахливим іграм на виживання.
Що кажуть критики щодо нового сезону “Гри в кальмара”
За інформацією журналістів видання Variety, новий сезон “Гри в кальмара” викликає глибоку тривогу і насичений надзвичайно жорстокими сценами.
Вже відомо, що серіал матиме і третій сезон — він буде фінальним і вийде у 2025 році.
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