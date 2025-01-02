Что известно о третьем сезоне сериала "Игра в кальмара"

По словам создателей сериала, третий сезон должен выйти уже в 2025 году.

По словам режиссера Хвана Дон Хекка, третий сезон завершит историю игрока 456.

Все поздоровайтесь с Чхоль Су. "Игра в кальмара 3" выходит в 2025 году, — говорится в сообщении к тизеру третьего сезона. Поделиться

Однако дату премьеры пока не раскрывают. По предварительной информации, третий сезон должен появиться 27 июня.

В заключительном сезоне главный герой будет продолжать борьбу с устроителями смертельных соревнований.

В конце ролика есть анонс, что именно летом этого года выйдет финальная часть сериала.

Какие оценки получил второй сезон "Игры в кальмара"

Второй сезон сериала, вышедший на стриминговой платформе Netflix 26 декабря, стал лидером чартов во всех 93 странах, где он доступен к просмотру.

"Игра в кальмара" заняла первые места в чартах по всему миру одновременно. Это беспрецедентный случай в истории и первый подобный рекорд на платформе Netflix.

Отзывы зрителей были неоднозначными. Многие из них были недовольны сюжетом и большим количеством сцен насилия, однако это не помешало картине добиться успеха.

Никакому другому проекту Netflix не удавалось добиться такого результата за столь короткое время после премьеры.

Во втором сезоне главный герой — игрок 456 Ги Хун — после победы в первом сезоне начинает замечать, как людей на улицах вербуют сыграть в смертельную игру. Человек откладывает свои планы и возвращается в город. Теперь его целью является положить конец соревнованиям за деньги, которые стоят жизни.

Ги Хун снова участвует в играх, но о его намерениях узнают создатели соревнований. Он участвует в битве с главой игры, чьи подлинные мотивы остаются в тайне.