Що відомо про третій сезон серіалу "Гра в кальмара"

За словами творців серіалу, третій сезон має вийти вже у 2025 році.

За словами режисера Хвана Дон Хьока, третій сезон завершить історію гравця 456.

Всі привітайтеся з Чхоль Су. "Гра в кальмара 3" виходить 2025 року, — зазначено у дописі до тізера третього сезону. Поширити

Однак дату прем’єри поки що не розкривають. За попереднью інформацією, третій сезон має з’явитись 27 червня.

У завершальному сезоні головний герой продовжуватиме боротьбу з організаторами смертельних змагань.

Наприкінці ролика є анонс, що саме влітку цього року вийде фінальна частина серіалу.

Які оцінки отримав другий сезон “Гри в кальмара”

Другий сезон серіалу серіал, який вийшов на стримінговій платформі Netflix 26 грудня, став лідером чартів у всіх 93 країнах, де він доступний до перегляду.

“Гра в кальмара" посіла перші місця в чартах по всьому світу одночасно. Це безпрецедентний випадок в історії та перший подібний рекорд на платформі Netflix.

Відгуки глядачів були неоднозначними. Чимало з них були незадоволені сюжетом та великою кількістю сцен насилля, однак це не завадило картині досягти успіху.

Жодному іншому проєкту Netflix не вдавалося досягти такого результату за такий короткий час після прем'єри.

У другому сезоні головний герой — гравець 456 Ґі Хун — після перемоги у першому сезоні починає помічати, як людей на вулицях вербують зіграти в смертельну гру. Чоловік відкладає свої плани та повертається в місто. Тепер його метою є покласти край змаганням за гроші, які коштують життя.

Ґі Хун знову бере участь в іграх, але про його наміри дізнаються творці змагань. Він бере участь у битві з очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.